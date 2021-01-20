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這個經濟指數好好吃？央行教你正確解讀大麥克指數

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

你聽過「大麥克指數」嗎？聽起來好好吃的經濟指數究竟是什麼，應該如何正確解讀呢？中央銀行日前在粉絲專頁上貼文指出，今年1月15日，最新一期《經濟學人》（The Economist）報導指出，根據最新發布的大麥克指數（Big Mac index），如就原始指數（raw index）觀之，美國財政部匯率報告所檢視的20個美國主要貿易夥伴中，除了瑞士法郎兌美元匯價高估（overvalued）外，其餘幣別兌美元匯價皆低估（undervalued），惟低估情形已較去年7月改善。

央行表示，《經濟學人》指出，大麥克指數與美國財政部對於貿易夥伴操縱匯率的評估結果，不盡相同；大麥克指數只顯示結果，美國政府則是對刻意壓低本國匯價的國家進行懲罰，其關注的是操縱匯率的國家，而不是匯率遭低估的國家。其實，大麥克指數根本不是用來衡量均衡匯率的可靠指標，因此實不宜用來評估某通貨匯價的高低估問題！

《經濟學人》於1986年首度發布大麥克指數，以輕鬆簡單的方式介紹匯率理論。藉由比較各國大麥克漢堡的售價，逕自衡量某通貨相對於美元，其價值究竟是高估或低估。舉例來說，根據最新的數據，大麥克在日本售價為390日圓、在美國為5.66美元，隱含美元兌日圓匯率為68.90，但本年1月12日的市場實際匯率卻為104.30，故根據大麥克指數可估算日圓匯價遭低估33.9%，亦即［（1/104.30）-（1/68.90）］/（1/68.90）。

大麥克指數原先只是《經濟學人》的趣味之作，後來這種「漢堡經濟學」（burgernomics）受到超乎想像的歡迎，並被廣泛使用、甚至濫用，連《經濟學人》都頗感無奈。大家必須瞭解，大麥克指數雖以輕鬆、有趣、易懂的方式介紹購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）理論，但由於大麥克並非跨境貿易的商品，且商品籃僅包含一種商品；更重要的是，大麥克的價格會受到各國稅負（包含關稅）、利潤率、租金等多種因素影響，甚至於替代品的多寡也會有影響，因此大麥克指數並不適合用來評估均衡匯率。

日圓匯率 匯價

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