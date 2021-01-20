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水情急了！興建再生水廠擬用促參 不必等編預算
財政部推動促參司長李建賢表示，水回收再利用處理廠和海水淡化廠兩項基礎建設，將列入促參案中招商，由民間投資興建和營運。官員透露，已有好幾個案在評估，北部和南部都有。
李建賢指出，水情嚴峻，再生水廠的興建不能等。
官員指出，再生水廠的興建目前有兩條路可以選，一條走政府採購法，先編預算，再發包採購；一條走促參法，那就不必等編預算，直接可以招商，用未來賣再生水的錢來支付興建費用等。
官員表示，再生水廠將與汙水處理廠整合，內政部營建署將撥款補助。因為有補助款，再生水廠將走BTO模式，由民間興建，政府買回，再交由民間營運。再生水廠由經濟部水利署主管主導，相關案件由水利署、營建署和財政部會同作業。
財政部日前盤點上半年的基礎建設案，還不見再生水廠等，官員指出，應該來不及在上半年公告招商，不過，將會納入列管案中。「目前有幾個案在評估中。」
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