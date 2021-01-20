聽新聞
test
0:00 / 0:00

水情急了！興建再生水廠擬用促參 不必等編預算

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
水情告急，農田停灌。圖為大台南硬質玉米田現況。圖／台南市政府農業局提供
水情告急，農田停灌。圖為大台南硬質玉米田現況。圖／台南市政府農業局提供

財政部推動促參司長李建賢表示，水回收再利用處理廠和海水淡化廠兩項基礎建設，將列入促參案中招商，由民間投資興建和營運。官員透露，已有好幾個案在評估，北部和南部都有。

李建賢指出，水情嚴峻，再生水廠的興建不能等。

官員指出，再生水廠的興建目前有兩條路可以選，一條走政府採購法，先編預算，再發包採購；一條走促參法，那就不必等編預算，直接可以招商，用未來賣再生水的錢來支付興建費用等。

官員表示，再生水廠將與汙水處理廠整合，內政部營建署將撥款補助。因為有補助款，再生水廠將走BTO模式，由民間興建，政府買回，再交由民間營運。再生水廠由經濟部水利署主管主導，相關案件由水利署、營建署和財政部會同作業。

財政部日前盤點上半年的基礎建設案，還不見再生水廠等，官員指出，應該來不及在上半年公告招商，不過，將會納入列管案中。「目前有幾個案在評估中。」

財政部 水利署

延伸閱讀

大黑馬 新北市重登招商王

財部：今年民間投資公建 衝千億元

營建署：身障租金補貼辦法草案未涉調降補貼金額

高雄冬季水情 陳其邁：水位再降啟動伏流水

相關新聞

水情急了！興建再生水廠擬用促參 不必等編預算

財政部推動促參司長李建賢表示，水回收再利用處理廠和海水淡化廠兩項基礎建設，將列入促參案中招商，由民間投資興建和營運。官員...

全球瘋台灣 去年僑外投資逾91億美元近10年第4高

經濟部投審會今天公布109年僑外投資總金額為91億4433萬6000美元，雖較去年同期減少18.32%，但投資金額仍為歷...

投審會：我國去年對陸投資 件數減少、金額增加

經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件...

ETC起死回生 遠通電收如何擊敗中韓星 搶下亞洲5國生意？

自駕車、電動車、車聯網，正在醞釀全新的運輸革命。遠通電收從慘澹經營到成功外銷，打敗勁敵新加坡、韓國和中國。遠通電收執行董事兼總經理張永昌在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，開誠布公分享轉型之路。

租金砍半、店面求售、人潮慘兮兮 「唐吉訶德」會是西門町商圈救世主？

新冠肺炎疫情肆虐一年，觀光客不來，各地商圈消費人數驟減，店家苦不堪言，紛紛結束營業，就連原本人潮眾多的西門町商圈也不例外，空置店面愈來愈多。24小時營業、有濃濃「偽出國」感的日本唐吉訶德首店19日進駐，能否成為活絡商圈逆轉頹勢的救星？

155億5G補助惹議 學者示警：以後頻譜拍賣不用認真標了

前瞻基礎建設計畫第三期預算19日在立法院院會表決，民進黨團挾席次過半優勢通過三讀，包括飽受「退佣」、「圖利電信業者」爭議的5G基地台建設155億元補助預算。NCC主張，這是為了鼓勵業者在原先規畫的基地台數量之外，再「加速、加量」，不過就算沒有補助，業者也早就計畫建更多基地台；學者更示警，具體補助規則若是不完善，可能讓台灣的頻譜拍賣制度，從此沒有意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。