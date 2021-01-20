投審會：我國去年對陸投資 件數減少、金額增加

經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件數減少，但投（增）資金額增加情形。

在陸資來台投資方面，根據投審會的資料顯示，2020年1~12月核准陸資來台投資件數為90件，較上年同期減少37.06%；投（增）資金額計美金1億2,631萬1,000元（折合新台幣37億8,933萬元），較上年同期增加29.98%，主要受去年年核准香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司及荷蘭商NEXPERIA B.V.以美金680萬元（折合新台幣2億400萬元）增資安世半導體股份有限公司等較大投資案所致。

投審會表示，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,461件，核准投（增）資金額計美金24億1,128萬2,000元（折合新台幣723億3,846萬元）。

對中國大陸投資方面，根據投審會的資料顯示，2020年1~12月核准對中國大陸投資件數為475件，件數較上年同期減少22.13%；核准投（增）資金額計美金59億648萬9,000元（折合新台幣1,771億9,467萬元），較上年同期增加41.54%。

關於投資金額漲幅較大，投審會表示，主要受2020年1~12月核准包含和碩聯合科技股份有限公司（4938）以約美金4.91億元（折合新台幣147.3億餘元）收購KY-鎧勝公司外部股東持股，間接取得KY-鎧勝公司暨大陸地區子公司日沛電腦配件（上海）有限公司等八家事業股權、國喬石油化學股份有限公司（1312）以美金3.76億餘元（折合新台幣112億餘元）投資設立泉州國亨化學有限公司等較大投資案影響，且核准對中國大陸投資於2016-2019年間呈現連續四年負成長，2019年金額已達近十年低點，比較基期相對較低所致。