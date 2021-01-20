快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

投審會：我國去年對陸投資 件數減少、金額增加

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件數減少，但投（增）資金額增加情形。 圖／經濟部提供
經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件數減少，但投（增）資金額增加情形。 圖／經濟部提供

經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件數減少，但投（增）資金額增加情形。

在陸資來台投資方面，根據投審會的資料顯示，2020年1~12月核准陸資來台投資件數為90件，較上年同期減少37.06%；投（增）資金額計美金1億2,631萬1,000元（折合新台幣37億8,933萬元），較上年同期增加29.98%，主要受去年年核准香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司及荷蘭商NEXPERIA B.V.以美金680萬元（折合新台幣2億400萬元）增資安世半導體股份有限公司等較大投資案所致。

投審會表示，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,461件，核准投（增）資金額計美金24億1,128萬2,000元（折合新台幣723億3,846萬元）。

對中國大陸投資方面，根據投審會的資料顯示，2020年1~12月核准對中國大陸投資件數為475件，件數較上年同期減少22.13%；核准投（增）資金額計美金59億648萬9,000元（折合新台幣1,771億9,467萬元），較上年同期增加41.54%。

關於投資金額漲幅較大，投審會表示，主要受2020年1~12月核准包含和碩聯合科技股份有限公司（4938）以約美金4.91億元（折合新台幣147.3億餘元）收購KY-鎧勝公司外部股東持股，間接取得KY-鎧勝公司暨大陸地區子公司日沛電腦配件（上海）有限公司等八家事業股權、國喬石油化學股份有限公司（1312）以美金3.76億餘元（折合新台幣112億餘元）投資設立泉州國亨化學有限公司等較大投資案影響，且核准對中國大陸投資於2016-2019年間呈現連續四年負成長，2019年金額已達近十年低點，比較基期相對較低所致。

新台幣

延伸閱讀

新陸資管制趨嚴 賴正鎰：不應將陸資拒於門外

「新陸資」定義上路 賴正鎰：台灣反其道而行

回應陸資疑雲 蝦皮：股權結構透明

蝦皮陸資疑雲 金管會要查

相關新聞

全球瘋台灣 去年僑外投資逾91億美元近10年第4高

經濟部投審會今天公布109年僑外投資總金額為91億4433萬6000美元，雖較去年同期減少18.32%，但投資金額仍為歷...

投審會：我國去年對陸投資 件數減少、金額增加

經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件...

ETC起死回生 遠通電收如何擊敗中韓星 搶下亞洲5國生意？

自駕車、電動車、車聯網，正在醞釀全新的運輸革命。遠通電收從慘澹經營到成功外銷，打敗勁敵新加坡、韓國和中國。遠通電收執行董事兼總經理張永昌在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，開誠布公分享轉型之路。

租金砍半、店面求售、人潮慘兮兮 「唐吉訶德」會是西門町商圈救世主？

新冠肺炎疫情肆虐一年，觀光客不來，各地商圈消費人數驟減，店家苦不堪言，紛紛結束營業，就連原本人潮眾多的西門町商圈也不例外，空置店面愈來愈多。24小時營業、有濃濃「偽出國」感的日本唐吉訶德首店今日進駐，能否成為活絡商圈逆轉頹勢的救星？

155億5G補助惹議 學者示警：以後頻譜拍賣不用認真標了

前瞻基礎建設計畫第三期預算19日在立法院院會表決，民進黨團挾席次過半優勢通過三讀，包括飽受「退佣」、「圖利電信業者」爭議的5G基地台建設155億元補助預算。NCC主張，這是為了鼓勵業者在原先規畫的基地台數量之外，再「加速、加量」，不過就算沒有補助，業者也早就計畫建更多基地台；學者更示警，具體補助規則若是不完善，可能讓台灣的頻譜拍賣制度，從此沒有意義。

合作聯合稽查 把關離岸風電建設

「會繼續深化部會合作，把關好離岸風電開發！」環保署19日表示，由於離岸風場進入密集施工期，會加強各部會合作及導入科技執法，要求各風場施工須遵守環保法規及環評承諾，並強調若發現違法情事，將依環評法23條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。