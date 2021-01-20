台積電赴美投資35億美元 我國去年對外投資金額增72％
經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，由於受到新冠肺炎疫情影響，其中「僑外投資」在件數和投資金額均是呈現減少的態勢，但在「對外投資」部分，雖然件數較上年同期減少近二成三，但由於去年12月核准台積電（2330）對美高達35億美元的投資案，而使得對外投資金額較上年同期增加72.31%。
根據投審會統計，2020年1~12月核准僑外投資件數為3,418件，較上年同期減少17.00%；在核准金額部分，投（增）資金額計美金91億4,433萬6,000元（折合新台幣2,743億3,008萬元），較上年同期減少18.32%，但金額為歷年第六高、近十年第四高，美國商業環境風險評估公司去年第三次（12月）「投資環境風險評估報告」將台灣投資環境列為全球第三名，顯示我國外人投資於疫情期間表現仍相對優異。
至於去年1~12月核准新設公司件數為2,182件，新設公司投資金額約美金5億9,041萬1,234元（折合新台幣約177億1,219萬元）；另去年1~12月核准新南向國家來台投資件數為515件，較上年同期減少20.16%，投（增）資金額計美金3億8,143萬5,000元（折合新台幣114億4,305萬元），較上年同期減少65.23%。
投審會表示，投資金額減幅較大，主要是因2019年核准澳盛銀行集團股份有限公司以新台幣160億元增加台北分公司營運資金及澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED以新台幣50億7,272萬8,500元增資海能國際投資股份有限公司等大型投資案所致。
至於在對外投資方面，根據投審會的資料顯示，去年1~12月核准（備）對外投資件數為516件，較上年同期減少22.99％；投（增）資金額計美金118億510萬5,000元（折合新台幣3,541億5,315萬元），較上年同期增加72.31％，主要受2020年12月核准台灣積體電路製造股份有限公司以35億美元(折合新台幣1,050億元)在美國投(增)資TSMC ARIZONA CORPORATION等大型投資案所致。
另，去年1~12月核准（備）對新南向國家投資件數為175件，較上年同期減少34.46％，投(增)資金額計美金28億2,965萬3,000元(折合新台幣848億8,959萬元)，較上年同期增加1.38%；其中投資金額較大者為越南、新加坡、印尼。
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