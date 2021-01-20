快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

台積電赴美投資35億美元 我國去年對外投資金額增72％

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台積電赴美投資35億美金，使得2020年對外投資金額大增72%。 圖／經濟部提供
台積電赴美投資35億美金，使得2020年對外投資金額大增72%。 圖／經濟部提供

經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，由於受到新冠肺炎疫情影響，其中「僑外投資」在件數和投資金額均是呈現減少的態勢，但在「對外投資」部分，雖然件數較上年同期減少近二成三，但由於去年12月核准台積電（2330）對美高達35億美元的投資案，而使得對外投資金額較上年同期增加72.31%。

根據投審會統計，2020年1~12月核准僑外投資件數為3,418件，較上年同期減少17.00%；在核准金額部分，投（增）資金額計美金91億4,433萬6,000元（折合新台幣2,743億3,008萬元），較上年同期減少18.32%，但金額為歷年第六高、近十年第四高，美國商業環境風險評估公司去年第三次（12月）「投資環境風險評估報告」將台灣投資環境列為全球第三名，顯示我國外人投資於疫情期間表現仍相對優異。

至於去年1~12月核准新設公司件數為2,182件，新設公司投資金額約美金5億9,041萬1,234元（折合新台幣約177億1,219萬元）；另去年1~12月核准新南向國家來台投資件數為515件，較上年同期減少20.16%，投（增）資金額計美金3億8,143萬5,000元（折合新台幣114億4,305萬元），較上年同期減少65.23%。

投審會表示，投資金額減幅較大，主要是因2019年核准澳盛銀行集團股份有限公司以新台幣160億元增加台北分公司營運資金及澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED以新台幣50億7,272萬8,500元增資海能國際投資股份有限公司等大型投資案所致。

至於在對外投資方面，根據投審會的資料顯示，去年1~12月核准（備）對外投資件數為516件，較上年同期減少22.99％；投（增）資金額計美金118億510萬5,000元（折合新台幣3,541億5,315萬元），較上年同期增加72.31％，主要受2020年12月核准台灣積體電路製造股份有限公司以35億美元(折合新台幣1,050億元)在美國投(增)資TSMC ARIZONA CORPORATION等大型投資案所致。

另，去年1~12月核准（備）對新南向國家投資件數為175件，較上年同期減少34.46％，投(增)資金額計美金28億2,965萬3,000元(折合新台幣848億8,959萬元)，較上年同期增加1.38%；其中投資金額較大者為越南、新加坡、印尼。

新台幣 台積電

延伸閱讀

台積電盤中一度衝上650元 今年來市值激增3.11兆元

台積電破600元，為什麼還能進場？股市老手的「前景分析」

維持台積電7nm製程 Qualcomm揭曉升級款處理器Snapdragon 870

按ADR水準 台積電已漲到735元 與費半同創歷史新高

相關新聞

全球瘋台灣 去年僑外投資逾91億美元近10年第4高

經濟部投審會今天公布109年僑外投資總金額為91億4433萬6000美元，雖較去年同期減少18.32%，但投資金額仍為歷...

投審會：我國去年對陸投資 件數減少、金額增加

經濟部投審會今（20）日公布去年1~12月的各種投資統計，在「陸資來台投資」和「對中國大陸投資」方面，皆呈現較上年同期件...

ETC起死回生 遠通電收如何擊敗中韓星 搶下亞洲5國生意？

自駕車、電動車、車聯網，正在醞釀全新的運輸革命。遠通電收從慘澹經營到成功外銷，打敗勁敵新加坡、韓國和中國。遠通電收執行董事兼總經理張永昌在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，開誠布公分享轉型之路。

企業籌資熱 去年衝破兆元

金管會昨（19）日公布去年上市櫃等公開發行公司募集有價證券情況，利率低加上疫情讓宅經濟興起，企業擴廠需求增，去年公開發行...

大黑馬 新北市重登招商王

財政部促參司昨（19）日公布去年公共建設招商成果，民間投資金額寫下十年新高。而地方政府招商排名出現「大洗牌」，由新北市睽...

租金砍半、店面求售、人潮慘兮兮 「唐吉訶德」會是西門町商圈救世主？

新冠肺炎疫情肆虐一年，觀光客不來，各地商圈消費人數驟減，店家苦不堪言，紛紛結束營業，就連原本人潮眾多的西門町商圈也不例外，空置店面愈來愈多。24小時營業、有濃濃「偽出國」感的日本唐吉訶德首店今日進駐，能否成為活絡商圈逆轉頹勢的救星？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。