台積電赴美投資35億美元 我國去年對外投資金額增72％

新冠肺炎疫情肆虐一年，觀光客不來，各地商圈消費人數驟減，店家苦不堪言，紛紛結束營業，就連原本人潮眾多的西門町商圈也不例外，空置店面愈來愈多。24小時營業、有濃濃「偽出國」感的日本唐吉訶德首店今日進駐，能否成為活絡商圈逆轉頹勢的救星？

2021-01-20 11:43