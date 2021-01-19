離岸風電違反環評承諾第二案 雲林允能風場挨罰40萬

今年將有六個離岸風電風場將進行海上施作，環保署今（19）日表示，將透過無人機、船舶自動識別系統等科技工具，以及整合部會成立執法聯繫平台，加強監督離岸風電開發是否落實環評承諾。

據了解，除了去年已著手施工的苗栗海能、雲林允能兩風場外，今年包括沃旭能源開發的彰化大西南、大東南風場，以及CIP開發的彰芳、西島風場，也都會進入海上施作，等於今年就有海上將會有六風場進行工程。

環保署表示，截至目前為止，離岸風電因未落實環評承諾而遭環保署開罰者，共計兩案，合計開罰190萬元。

其中第一案是海洋竹南風場在2019年時，因在打樁時沒有派遣足夠觀察船，嚴重違反環評承諾，遭罰150萬元；而2020年雲林允能風場也被發現，水下基礎施作完成前，觀察船及觀察員就提前離開，挨罰40萬元，成為被開罰的第二案。

環保署表示，隨著離岸風電開發案件越來越多，將透過科技工具，監督開發商落實環評承諾，雖然環保署沒有船，但仍可透過船舶自動識別系統進行線上監看，檢視個別船隻路徑，尤其在施工期間，更會密集要求開發商出示相關紀錄，確保環境無虞。

環保署統計，目前已通過環境影響評估的離岸風電開發案共計24案，依據能源局規劃至2025年前，將有13案陸續施作。

因應離岸風電開發案越來越多，環保署表示，自去年起與海保署擴大展開跨部會合作，建置聯繫溝通平臺，將相關部會的橫向溝通及資訊交換予以整合，透過科技工具執法及部會合作機制持續強化環評監督，並由學者專家協助監督開發單位落實各項保護對策，以達減輕開發行為對環境所造成的影響，而當查有具體違規事證時則依法查處。