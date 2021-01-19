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去年招商成績大洗牌！新北睽違七年奪冠 北市屈居第四

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部促參司今（19）日公布去年公共建設招商成果，民間投資金額寫下十年新高。而地方政府招商排名出現「大洗牌」，由新北市睽違七年再度奪下招商王，第二名、第三名都是黑馬，分別為台南市、新竹縣。往年招商常勝軍台北市，這次則因為北投士林科學園區招商不如預期，排名下滑到第四名。

促參司長李建賢表示，2020年民間參與公共建設案共簽約94件，簽約金額1,449億元，整體而言，由於市場資金豐沛，去年簽約金額創近十年新高，也較2019年成長15%，成績相當亮眼。

而公共建設招商成果，向來是地方首長極為重視的施政成績單。去年新北市招商告捷，共19件簽約，民間投資金額達224.2億元，成果傲視各縣市，睽違七年奪下地方政府招商王寶座。

分居地方政府第二、三名的台南市、新竹縣，簽約件數都不多，但由於有「大魚入港」，簽約金額衝高，堪稱黑馬。其中台南市簽約兩件，投資金額114.2億元，主要是與知名導演魏德聖合作的「台灣三部曲歷史文化園區BOT案」所挹注，該案投資金額達99億元。

新竹縣只有一案「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」（焚化爐）簽約，但金額達65.1億元，一舉讓新竹縣榜上有名，這也是首度有非六都縣市擠進招商前三名。

令人意外的是，台北市去年招商不如預期，尤其原本寄予厚望的北投士林科學園區兩度流標，導致去年僅簽約12件，民投金額約40.8億元，已蟬聯三年的招商王只好在去年拱手讓人，惜敗新北市、台南市、新竹縣，招商排名落到第四名。

此外去年中央機關的招商王，這次也換人做做看。財政部去年推出世貿三館、國泰營區等重量級地上權案，使去年簽約件數達到15件，金額約499.8億元，睽違六年奪下中央招商王。

居次的交通部，去年招商成績也不俗，簽約件數共14件，金額315.6億元，最大一案是「台中港西11~12土地契約」（中油台中港天然氣接收站擴建案），光是這案金額就171.6億元。

地方政府

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