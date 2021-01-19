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疫情擴大觀光業哀號 國旅市場恐再度被打趴

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
行政院緊急宣布2021台灣燈會停辦，引發國人恐慌，而好不容易興起的國旅也因疫情再起，讓旅遊業者相當憂心。　 圖／觀光局提供
行政院緊急宣布2021台灣燈會停辦，引發國人恐慌，而好不容易興起的國旅也因疫情再起，讓旅遊業者相當憂心。　 圖／觀光局提供

部立桃園醫院爆發群聚感染事件，且有預演與烈的趨勢，行政院今日緊急宣布2021台灣燈會停辦，引發國人恐慌，而好不容易興起的國旅也因疫情再起，讓旅遊業者相當憂心，有業者擔憂春節假期的團體旅遊和孝親專案已經賣的不怎麼好了，現在又爆發多起本土案例，會讓旅客憂心而不敢出遊，恐怕整個寒假的旅遊商機都會因此泡湯了。

據指出，交通部於去年12月至今年1月底，推出「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者轉型經營國旅市場，另外，還於春節期間2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，鼓勵中南部55歲以上的長輩，到北部五縣市優質的旅館，過個輕鬆舒適的春節連假。

但據交通部接獲旅遊業者的訊息顯示，目前這兩個補助的反應都不熱絡，銷售狀況不如預期。旅遊業者則透露，春節假期只有少數特殊的行程獲得旅客青睞，其他的團體遊程都賣的不好，這可能跟國人出遊還是習慣自由行有關係，至於春節期間的孝親住宿補助，目前市場反應也很冷淡。

業者憂心地說，去年疫情爆發後，國人都很緊張，使得出遊甚至外出用餐的人都銳減，現在又爆出多例本土案例，連台灣每年最大的戶外活動台灣燈會都宣布停辦，恐會加深民眾對疫情的擔憂，更加不敢出門了，去年2至6月中旬的慘況恐怕會再度上演。

陳姓民眾說，看到桃園醫院爆發群聚感染的新聞，感覺好可怕，原本計畫春節假期跟家人出去玩個兩三天，現在會擔心景區人潮可能太多，會有被感染的風險，而飯店或民宿的衛生條件到底安不安全，也讓人擔憂，因此，春節假期極可能就待在家裡看劇、玩線上遊戲，或跟家人打打小麻將了。

春節 台灣燈會 疫情

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