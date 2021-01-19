美國第二輪每人600美元紓困補助 海外美國人也有

美國開始發放第二輪紓困補助，每人600美元，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，海外美國人也有。

他指出，符合資格者若2019年還未申報美國稅，應儘快申報，或於今年申報2020稅報時提出相關申請，若對紓困金發放有任何疑問，建議納稅人應諮詢美國稅領域專業人士，以免影響自身權益。

資誠整理資料指出，美國總統川普於2020年12月27日正式簽署國會於12月21日通過的總值高達2.4兆美元（約合新台幣67.3兆元）的《2021撥款法案》（The Consolidated Appropriations Act 2021, CAA），此法案包含第二輪針對個人納稅義務人的直接補助600美元的現金（Economic Impact Payment 2, EIP2）。美國稅局表示此筆紓困補助已於12月29日晚間開始向民眾發放。

和第一輪紓困措施的領取門檻相同，個人調整後總收入（AGI）不超7.5萬美元、夫妻合併申報調整後總收入不超過15萬美元可直接獲領補助。與第一輪不同，這次現金補助每人為600美元，而第一輪補助為每人1,200美元。但是小於17歲者第一輪補助每人500美元，第二輪則提高到每人600美元。

此次的發放對象和前一輪相同，必須是擁有社會安全碼的美國公民、永久居民及稅務居民且不能申報為其他人的被撫養人才能獲得補助。從法條原文來看，無居住地的限制，故居住於海外的美國人有機會享受到補助。

符合資格之納稅人無需採取任何行動，即可獲得補助。補助將會透過郵寄支票或者美國稅局直接存入納稅人銀行帳戶。

如果今年未收到紓困金（無論是第一輪還是第二輪），都可以在2021年提交2020年稅報時提出申請。納稅義務人應檢視自身是否符合領取資格，若符合，納稅義務人則可以在2021年報稅時提出「振興經濟抵稅額（Recovery Rebate Credit）」的申請以補領相關款項。

此外，拜登所屬的民主黨在贏下今年年初的參議員決選，取得參眾兩院完全執政的優勢之後，意味著今年3月對第三輪現金發放似乎可能性更高。拜登於2021年1月11日在推特上表示「我們需要2,000美元的經濟紓困金（We need $2,000 stimulus checks.）」，然而最終的立法會定案於每人2,000美元？還是每人1,400美元？仍是未知數。