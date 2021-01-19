快訊

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

寒假書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉屏設科學園區 林伯豐：先改善三問題

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
工商協進會理事長林伯豐表示，政府對於「基礎面的問題」必須重新思考改善，不要光喊口號，要跟產業界來對話。記者林伯東攝影／報系資料照
工商協進會理事長林伯豐表示，政府對於「基礎面的問題」必須重新思考改善，不要光喊口號，要跟產業界來對話。記者林伯東攝影／報系資料照

屏東、嘉義將設置科學園區一事，近來成為產業界熱門新話題。工商協進會理事長林伯豐率先向政府喊話，他表示政府光喊口號沒有用，要積極跟產業界對話，了解企業真正的需求。尤其在賦稅、人才培育、投資獎勵等三大「基礎面問題」必須重新思考改善。

繼決定在屏東設置科學園區之後，行政院長蘇貞昌13日拍板嘉義也要設，經濟部長王美花即刻動起來，積極盤點經濟部負責的土地及水電。至於屏東和嘉義科學園區未來將以何種產業作為發展重點，經濟部工業局副局長楊志清表示，這部分必須和科技部進一步討論後，才會比較明朗。

林伯豐表示，政府將設置屏東和嘉義科學園區，企業界當然贊成且歡迎，但政府對於「基礎面的問題」必須重新思考改善，不要光喊口號，要跟產業界來對話。像是貨物稅、印花稅不宜重複課稅，還有投資獎勵的時間二~三年實在太短，至少需要五~十年，因為以重工業為例，光建廠就需要二年了。

此外，林伯豐並進一步指出，政府在人才培育部分也做得不夠用心，不論是大學生、研究生，還有研發人員都是，對於整個科技業菁英的獎勵也做得太少，遠遠不如韓國、新加坡、馬來西亞。

經濟部 林伯豐

延伸閱讀

台幣升值力道煞不住 王美花：現在屬於「弱美元」態勢

桃園是否再度停灌？王美花：機會大

電商賣台灣豬標章 王美花：販售註明來源貼紙無違法

電動機車補助傳不調降 王美花：今天應該還不及定案

相關新聞

北市春安勞檢 34家事業單位被罰逾百萬、大巨蛋占21萬

北市勞動局勞動檢查處啟動兩階段的春安勞檢，針對北市轄內高風險作業的工作場所實施檢查，發現共34家事業單位違反《職業安全衛...

嘉屏設科學園區 林伯豐：先改善三問題

屏東、嘉義將設置科學園區一事，近來成為產業界熱門新話題。工商協進會理事長林伯豐率先向政府喊話，他表示政府光喊口號沒有用，...

英業達AI團隊成台灣之光 獲美國際開發總署AI競賽冠軍

英業達（2356）今（19）日指出，AI團隊參加美國國際開發總署(United States Agency for In...

英業達AI團隊 獲美國國際開發總署AI競賽冠軍

英業達（2356）今（19）日表示，該公司AI團隊參加美國國際開發總署(United States Agency for...

彭博：刺激政策嘉惠 資金主要流入全球股票型ETF

拜登公布1.9兆美元的財政刺激方案，後續將面臨國會考驗，美國經濟數據錯綜、全球多地新冠肺炎疫情升溫及疫苗配發進度延遲影響...

日韓泡麵生死戰 韓靠「寄生上流」全球大賣、日嗆「用辣填飽肚子」

宅食經濟帶動全球速食麵需求，速食麵發祥地日本在海外市場有斬獲，南韓更是勢如破竹。電影「寄生上流」富太太指定要吃的炸醬麵全球走紅，辛拉麵在美國評比最優，南韓農林畜產食品部最近公布數據，2020年農產食品出口金額成長7.7%、達75.7億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。