嘉屏設科學園區 林伯豐：先改善三問題

屏東、嘉義將設置科學園區一事，近來成為產業界熱門新話題。工商協進會理事長林伯豐率先向政府喊話，他表示政府光喊口號沒有用，要積極跟產業界對話，了解企業真正的需求。尤其在賦稅、人才培育、投資獎勵等三大「基礎面問題」必須重新思考改善。

繼決定在屏東設置科學園區之後，行政院長蘇貞昌13日拍板嘉義也要設，經濟部長王美花即刻動起來，積極盤點經濟部負責的土地及水電。至於屏東和嘉義科學園區未來將以何種產業作為發展重點，經濟部工業局副局長楊志清表示，這部分必須和科技部進一步討論後，才會比較明朗。

林伯豐表示，政府將設置屏東和嘉義科學園區，企業界當然贊成且歡迎，但政府對於「基礎面的問題」必須重新思考改善，不要光喊口號，要跟產業界來對話。像是貨物稅、印花稅不宜重複課稅，還有投資獎勵的時間二~三年實在太短，至少需要五~十年，因為以重工業為例，光建廠就需要二年了。

此外，林伯豐並進一步指出，政府在人才培育部分也做得不夠用心，不論是大學生、研究生，還有研發人員都是，對於整個科技業菁英的獎勵也做得太少，遠遠不如韓國、新加坡、馬來西亞。