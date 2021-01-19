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英業達AI團隊 獲美國國際開發總署AI競賽冠軍

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

英業達（2356）今（19）日表示，該公司AI團隊參加美國國際開發總署(United States Agency for International Development, USAID)所舉辦的數位國際競賽中得到冠軍。此競賽的主要內容是以AI演算法來預測非洲象牙海岸地區避孕用品的消費量，希望藉著避孕用品預測使用量的普及來協助象牙海岸地區生育率的下降。

英業達AI團隊藉著應用先前代工廠原物料備料預測專案的經驗，運用在AI預測演算法的大數據分析，利用大量表格資料的演算，採用可靠的驗證策略調整AI模型，大幅提升預測精準度。在參賽的80個團隊中，脫穎而出，於2020年底勇奪競賽冠軍。

美國國際開發總署USAID，是承擔美國大部分對外非軍事援助的聯邦政府機構，USAID主要依照美國國務院的外交政策，力求「為海外那些為過上美好生活而努力、進行著災後重建、以及為求生活於民主自由之國家而奮鬥的人們提供幫助」。

這次英業達參與美國國際開發總署所舉辦的避孕藥、避孕用品消費量的AI模型預測主要也是因為非洲象牙海岸的生育率居高不下，聯合國即使已經補助或協助象牙海岸的婦女避孕的知識或是提供避孕的產品，仍無法改善生育率節節上升的趨勢，也因著人口的大量增幅消耗了國外補助的糧食及物資計畫，使得其他建設都接連有捉襟見肘的現象。

所以這次USAID為了解決避孕用品分發地區更精準的預測，來達到節育的效果舉行了這場比賽，而英業達AI團隊在來自各國參賽的80個隊伍中脫穎而出勇奪冠軍，這也證明了英業達的AI模型不只可以應用於產業面，在國際任何需要使用到AI模型預測的預估上也表現了強大的精準能力！

在未來的願景上英業達AI團隊希望可以為國際提供數據分析及演算法的應用來改善效率進而改進生活方式，英業達從台灣放眼國際! Inventec can help!!

英業達

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