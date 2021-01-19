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彭博：刺激政策嘉惠 資金主要流入全球股票型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
拜登公布1.9兆美元的財政刺激方案，後續將面臨國會考驗，美國經濟數據錯綜、全球多地新冠肺炎疫情升溫及疫苗配發進度延遲影響，拖累美股及全球股市普跌。美聯社
拜登公布1.9兆美元的財政刺激方案，後續將面臨國會考驗，美國經濟數據錯綜、全球多地新冠肺炎疫情升溫及疫苗配發進度延遲影響，拖累美股及全球股市普跌。美聯社

拜登公布1.9兆美元的財政刺激方案，後續將面臨國會考驗，美國經濟數據錯綜、全球多地新冠肺炎疫情升溫及疫苗配發進度延遲影響，拖累美股及全球股市普跌。

依據彭博資訊統計，截至2021/1/15過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入337億美元，其中主要流入全球、美國及新興市場股票型ETF，近週資金分別淨流入181億、47.4 億及46.6億美元，日本及歐洲近週資金淨流入25.7億及3.8億美元，拉美及東歐股票型ETF近週資金淨流入0.5億及0.04億美元，亞太及中國股票型ETF近週則遭小幅調節7.7億及0.2億美元。

富蘭克林證券投顧分析，歷經去年十一月美國選後的亮麗漲勢，全球股市過去一週出現去年十一月以來最大單週跌幅(1.15%)，但仍力守在短中長期均線之上，短線震盪有助化解多數股市技術面過熱的疑慮，無礙中長線多頭格局。未來一週聚焦拜登上任後的政策方向及美國企業財報，市場預期拜登政府對內施政重點為控制疫情及提振經濟，繼已提出規模1.9兆美元的美國救援計畫後，二月份計畫再提出聚焦基礎建設的第二輪復甦計畫提案，通貨再膨脹交易活絡恐增添利率上揚壓力，而拜登政府對外政策也將牽動國際政經情勢、美元匯價及資金流向。值此靜待美國新政府政策明朗，區域、類股與投資風格輪動加速的波動環境，建議投資人採多元布局，以「雙收益資產-美國與新興市場平衡型基金」為核心，藉由涵蓋高息債及類股分散的高品質股票的配置降低投組波動，而美國擴大財政刺激政策有望提振經濟，預期股市比債市更有表現空間，建議已進場者耐心續抱，空手者可透過分批加碼或定期定額策略介入，掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股」兩大主軸，卡位拜登經濟學引領下的投資行情。。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，2021年全球股市焦點將放在疫情發展下的經濟表現。儘管我們看到疫苗有效性的正面消息，預期在今年稍晚多款安全且有效的疫苗普及並降低疫情擴散之前，全球經濟展望仍將波動。然而在低成長及低利率環境下，我們認為從疫情爆發以來引領全球股市上漲的趨勢主題，包括數位轉型，科技、醫療及消費產業的創新趨勢將延續下去。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，我們看好全球高齡化人口與中產階級增長將支持長期醫療需求，包含各種醫療服務及治療方法。另外也看好大型生技製藥公司在強化產品線以帶動成長的需求下，將加速2021年生技產業的併購活動。

美國經濟 疫情 拜登

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