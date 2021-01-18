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電信業5G補助將闖關 NCC：依據總統政策加速加量

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

行政院通過針對5G對電信業者補助兩年共266億元預算，19日將於立法院闖關，對於在野黨立委的種種質疑，NCC表示，5G建設進度已是「國際競爭議題」，網路建設攸關數位競爭力及國際產業供應鏈的重整，也具有區域安全戰略部署的意義，這次前瞻基礎建設計畫第三期預算的「加速、加量」，是依據總統蔡英文的「六大核心戰略產業」政策。

NCC指出，5G建置上，電信業者原規劃「5年建置1萬6千多個基地臺」，而在前瞻三期預算挹注之下，期程縮短為「2年半」，基地臺數量更增為「3萬9千多」個，使電波人口涵蓋率大幅提高，由目標5年達50%提升到85%，這項補助是藉由公私協力的方式，提升我國數位競爭力。

NCC也表示，加速寬頻網路建設是從2015年就開始，到現在不斷努力的方向，包括4G前期的「加速行動寬頻服務及產業發展方案」政策；2017年起「數位國家‧創新經濟發展方案」(DIGI+方案) ，執行「前瞻基礎建設計畫」(第一期至第二期)的「數位建設」；到目前配合2019年行政院的「台灣5G行動計畫」，藉由前瞻基礎建設第三期計畫，提供誘因加速發展5G數位建設。

此外，在NCC所提的「補助5G網路建設計畫」中，也鼓勵業者採用國產設備，目標為前瞻第三期後5G業者新建的設備，國產品牌比率達40%。並規劃透過5G國產品牌的自主資安技術組成5G國家隊，與國際大廠組成供應鏈夥伴關係，因應國際經濟發展及數位轉型挑戰。

5G 前瞻基礎建設 NCC

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