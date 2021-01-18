疫情影響 美、中消費者叫車意願降低

資誠聯合會計師事務所今（18）日發布《全球數位汽車趨勢報告》，調查顯示，受到新冠肺炎疫情影響，美、中消費者租車、叫車的意願明顯降低，未來車輛產業發展也會帶來使用習慣改變。

資誠從車輛市場需求、聯網能力、自駕車及電動車等領域，以及疫情影響提出分析，報告指出，從數量來看，截至2020年為止，歐盟仍是全球汽車保有量最大的市場（3.02億輛），不過展望未來15年，預期美、中持有數會成長、歐盟則下滑。

資誠汽車暨零組件產業服務會計師林一帆表示，驅動美、中汽車總量成長的動能，主要包括疫情爆發後對經濟流動性的需求、企業傾向建構高行駛年里程數的新車隊，以及老車的汰舊換新。

不過在由於歐盟和美國的法規要求，林一帆表示，2020年在這兩大地區銷售的新車，已經有超過85%具備基本聯網能力，反觀中國大陸銷售的新車，截至2020年為止，聯網的比例僅有44%。

受到疫情影響，報告指出，分別有56%的美國、51%的大陸受訪者表示，將減少車輛共乘的行為，顯示共享移動汽車市場的發展仍存在諸多挑戰。

資誠預估，純電動車於歐盟、大陸這兩大地區的新車銷售佔比，可望於2025年分別上升至17%、19%，更將在2035年時快速攀升至67%、55%，比例遠高於電動車補助政策相對保守的美國，美國2025年純電動車新車銷售佔比僅有5%、2035年亦僅有14%。

資誠汽車暨零組件產業服務會計師徐建業分析，當車輛開發的風向逐漸吹往智慧應用及電動車，台灣受益於資通訊產業的優勢，也在汽車電子零組件建立起自身獨特的利基，成為國際汽車製造供應鏈關鍵的一份子。