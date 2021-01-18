專家：美指繼續短暫上行 人民幣開始雙向浮動

交通銀行台北分行今天（18日）發表人民幣周評指出，美元指數上周繼續反彈，仍處於年度內最低區位，政策短期衝擊因素明顯，技術面來看，價位突破90關卡，短期仍有躍升空間。

美國大規模財政刺激預期釋出，加之暴徒襲擊國會大廈引發的危機激起了國際市場上一些出於避險目的的美元買盤，推升美元對一籃子貨幣普漲，上周收盤創下四周以來新高，美元指數上漲0.56%，至90.773，周線收高0.8%，創11周來最高單周收盤價。

美國民主黨總統當選人拜登本周即將就任美國總統，首輪抗疫援助計畫規模可能達到1.9兆美元，包括增加直接支付，提高聯邦最低工資，200億美元的疫苗配發資金，以及50億美元的檢測資金，旨在緩解新冠疫情及其造成的經濟打擊，並且此次救助規模遠高於市場預期。

雖然多款疫苗開發持續推出，但近醫療資源短期內難以明顯充裕，新冠感染水準持續攀升，單日感染人數仍以十萬加計，病毒傳播速度超前疫苗接種速度，財政政策的大幅寬鬆及疫情帶來的不確定性皆不利美元長期走勢。

儘管美元指數上周雖有反彈，但整體趨勢仍未脫離低位軌道，美元指數在2020年已累計下跌逾6%，創下三年來的最差表現，這使得目前美元仍徘徊在2018年4月以來的最低水準附近，長期來看能持續疲弱走勢。

上周人民幣匯率先升後貶，較前一周微幅貶值0.11%。上周三（13日）貶至6.46050元兌1美元，破新年升值記錄，上周五收至6.4845，在岸即期市場成交價（CNY）收於6.4752元；離岸人民幣對美元（CNH）收於6.4763，與CNY價差11個基點。

2020年人民幣兌美元升值幅度超過6.5%，CFETS人民幣匯率指數升值3.78%，人民幣漲幅激升，離岸人民幣最高一度升至6.41元。

上周五，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定，雙向浮動成為常態，不會持續升值或者貶值。受制於美指反彈與監管暗示，人民幣漲幅開始收斂，短期內將改爲緩步升值趨勢。

貨幣市場方面，15日人行進行人民幣5,000億元MLF操作，1月份合計淨回籠資金僅405億元，有利於傳遞中性信號。去年12月以來，資金面超預期寬鬆，隔夜回購利率持續維持在1%以下。

各銀行在年初開門紅效應下，大幅增加了存款資金，舒緩了融資壓力。從同業存單利率看，1年期存單發行利率已經跌破2.8%，低於MLF利率0.15個百分點，降低了對MLF的市場需求。

交通銀行台北分行預估，本周至2月上旬，為平抑春節期間流動性緊張局面，人行仍然會考慮緩解市場壓力，預計人民幣市場利率將維持目前狀況一段時間。