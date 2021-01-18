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春安勞檢來了！營造、石化、倉儲物流、餐飲等皮要繃緊

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

年節將至，勞動部今（18）日宣布啟動春安勞檢。針對公共工程、營造、LPG分裝廠、石化及化學工廠、金屬製品製造業、高危險場所將勞檢工作安全；並鎖定國道客運業、零售量販店、儲配運輸物流業、餐飲業等勞檢勞動條件，預計總共至少勞檢2,855場次。

勞動部今日北中高同步啟動春安勞檢，勞檢高職災廠場及工程、高危險工作場所、公共工程、民間工程、LPG分裝廠、石化及化學工廠等共216個事業單位，有67家業者遭開罰，停工有12場，罰鍰金額約計324萬元。勞動部表示，春安勞檢將持續至2月26日止。

勞動部職業安全衛生署組長李文進指出，勞動條件檢查鎖定涉及公眾安全或春節期間業務異常忙碌的國道運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業、餐飲等事業單位，預計勞檢360場次。勞動條件勞檢重點包括：工時、休息、休假及適用例假彈性調整措施等，是否違規。

至於工安方面，李文進表示，將針對營造業、大型公共工程、民間工程、LPG分裝廠、石化及化學工廠、金屬製品製造業，以及大樓外牆清洗、屋頂修繕、侷限空間作業等高危險工作場所進行勞檢。其中，針對營造業規畫勞檢1,980場次、石化及化學100家、金屬製品製造業勞檢120場次，其餘高危險工作場所則共勞檢295場次。

勞動部表示，歲末年終及春節期間，多數行業較平時忙碌，但對於勞工安全衛生設施及過勞預防的要求，雇主更不能疏忽，應加強現場安全管理。對石化及化學工廠應強化危害物之管理與動火許可、對營造工程應落實施工架與模板支撐之倒塌崩塌災害預防、工廠歲修作業對進場管制與承攬管理等事項應確實辦理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

勞動部呼籲，雇主應遵守職業安全衛生及勞動法令規定，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或一些臨時性、動態性作業，危險性相對升高，務必要做好職災預防。

勞動部表示，事業單位如違反《勞動基準法》，每項可處2萬元至100萬元罰鍰；違反《職業安全衛生法》，每項最高可處3至30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

營造業勞檢是重中之重，李文進指出，營造廠通常會再往下分包，營造廠要負起承攬管理之責，督促分包商做好工安，若營造廠未做好承攬管理致發生工安事件，也會對營造廠開罰3至15萬元。

勞檢 勞動部 工安

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