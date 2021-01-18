聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊望減輕家裡負擔 大學生寒假打工拚賺進逾2.5萬
疫情衝擊，影響父母收入，根據yes123求職網最新調查發現，今年寒假有八成二學生想打工，創下13年新高。調查並進一步發現，寒假想打工的大學生平均總共安排72.9小時工作，希望能賺進25,704元。
調查進一步發現，若以每個小時的打工報酬來看，估計需要達到353元，約為目前基本工資160元的2.2倍。
另外「基本工資」自元旦起，時薪部分提高到160元，即使僅增加了2元，在這次調查當中約有六成九（68.8%）的學生指出，也因此「提高」寒假打工意願。
「大學生寒假打工計畫調查」是由yes123求職網於2020年12月30日到2021年1月11日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,123份，其中男性554份，女性569份；私立院校717份，國立院校406份；信心水準為95%，誤差值為正負2.92%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言