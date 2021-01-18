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疫情衝擊望減輕家裡負擔 大學生寒假打工拚賺進逾2.5萬

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
今年寒假有八成二學生想打工，創下13年新高。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
今年寒假有八成二學生想打工，創下13年新高。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

疫情衝擊，影響父母收入，根據yes123求職網最新調查發現，今年寒假有八成二學生想打工，創下13年新高。調查並進一步發現，寒假想打工的大學生平均總共安排72.9小時工作，希望能賺進25,704元。

調查進一步發現，若以每個小時的打工報酬來看，估計需要達到353元，約為目前基本工資160元的2.2倍。

另外「基本工資」自元旦起，時薪部分提高到160元，即使僅增加了2元，在這次調查當中約有六成九（68.8%）的學生指出，也因此「提高」寒假打工意願。

「大學生寒假打工計畫調查」是由yes123求職網於2020年12月30日到2021年1月11日，調查大專院校學生會員，有效問卷共1,123份，其中男性554份，女性569份；私立院校717份，國立院校406份；信心水準為95%，誤差值為正負2.92%。

打工 求職

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