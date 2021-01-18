風電選址衝擊漁場 籲北方三島暫緩開發

「北方三島漁場不適合作離岸風電廠址，應立即暫停！」立委洪申翰、賴品妤與環團18日指出，有廠商意圖開發北方三島漁場做為風電場址，但北方三島是重要漁場及生態熱區，應劃設禁止區塊來作選址的負面表列，他們建議政府應針對環境生態永續建立標準作業指引。

重要漁場設禁建紅區

「再生能源開發，最重要的關鍵就是選址！」洪申翰指出，第一、第二階段離岸風電皆由政府劃設潛力場址，在政府進行調查之後引導廠商在適當的區位開發。因此，第三階段開發也應由政府做出海域空間適當規劃，尤其考量重要漁場、生態熱區等區域，劃設禁止區塊，即「禁建紅區」。

洪申翰強調，風電開發需要對海洋生態和環境進行調查及監測，政府應建立標準作業指引與方法，要求風電開發廠商依照指引進行生態調查，確保環境影響評估精確性及後續保護措施的有效性，才能避免爭議，並取得長期可靠的環境與生態資料，讓未來的風電發展環境更完備。

照顧漁場利害關係人

「政府必須要對北海岸民眾的生計負責！」賴品妤表示，在2015年能源局公布36個風電潛力場址後，後續沒有任何配套能源政策，導致廠商先劃定場址後，中央政府與當地民代都不清楚，造成地方鄉親恐慌焦慮；「中央要和地方做好溝通，所有行為都要透明，政策還不完善就別急著推動。」

環境權保障基金會執行長凃又文強調，在未做好基礎調查、利害關係人溝通制度、生態監測技術規範前，能源局不宜先公告申請作業；建議已通過環評但尚未獲得容量分配的航道外場址，選擇2GW於2026~2027年之間併網，就無放任業者圈海的疑慮，各部會也可有更充裕的時間劃設合理範圍。

潛力場址圖資過時

「經濟部應在6個月內公布有疑慮的圖資！」再生能源推動聯盟理事長高茹萍指出，目前離岸風電的潛力場址圖資，仍停留在2015能源局公告的《離岸風力發電規劃場址申請作業要點》，部分套疊圖資甚至使用1987年的圖資；並希望政府盡快制定「海域空間規劃法」，以建立更明確的指引。

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