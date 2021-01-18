製造業減、服務業增！現有342家、3,825人實施無薪假
勞動部今（18）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有342家、3,825人，一周之內增加29家、142人，製造業無薪假情勢趨緩，服務業則上升，反映仍受到新冠肺炎疫情和邊境管制影響。
其中，這期無薪假統計，支援服務業（含旅行社）增加最多，情勢最嚴峻。目前有87家、605人實施無薪假，較上周大增12家、198人。
批發零售業目前有106家、6,85人實施無薪假，較上周增加9家、57人；運輸倉儲業則有家24、820人實施無薪假，一周內增加3家、12人。
勞動部統計指出，製造業目前有78家、1,488人實施無薪假，較上一期家數增加1家，人數則減140人。
其中，向來為無薪假重災區金屬機電業，目前實施無薪假有34家、775人，一周內減少2家、167人，呈持續減少之勢。
化學工業現實施無薪假有20家、160人，一周內增2家、10人。民生工業現實施無薪假有15家、249人，較上一期增加1家、17人。
官員表示，因國外疫情險峻，邊境管制持續，航空運輸和旅行社很難不受影響；製造業近來景氣和出口皆有好轉，因此廠商陸續解除實施無薪假。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言