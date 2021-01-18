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製造業減、服務業增！現有342家、3,825人實施無薪假

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動部今（18）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有342家、3,825人，一周之內增加29家、142人，製造業無薪假情勢趨緩，服務業則上升，反映仍受到新冠肺炎疫情和邊境管制影響。

其中，這期無薪假統計，支援服務業（含旅行社）增加最多，情勢最嚴峻。目前有87家、605人實施無薪假，較上周大增12家、198人。

批發零售業目前有106家、6,85人實施無薪假，較上周增加9家、57人；運輸倉儲業則有家24、820人實施無薪假，一周內增加3家、12人。

勞動部統計指出，製造業目前有78家、1,488人實施無薪假，較上一期家數增加1家，人數則減140人。

其中，向來為無薪假重災區金屬機電業，目前實施無薪假有34家、775人，一周內減少2家、167人，呈持續減少之勢。

化學工業現實施無薪假有20家、160人，一周內增2家、10人。民生工業現實施無薪假有15家、249人，較上一期增加1家、17人。

官員表示，因國外疫情險峻，邊境管制持續，航空運輸和旅行社很難不受影響；製造業近來景氣和出口皆有好轉，因此廠商陸續解除實施無薪假。

無薪假 製造業

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