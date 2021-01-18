疫情變化 旅行社無薪假大增198人

勞動部今（18）日公布新一期無薪假統計，342家實施，實施人數是3,825人。較上一期增加29家、142人。勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這一期的新增人數集中在旅行社。」

黃維琛說，旅行社實施無薪假人數增加198人，比這一期增加的總數還多，足見其他行情是減少的。

為什麼旅行社在這一期會大幅增加？黃維琛說，一般無薪假實施到去年年底，至於今年要不要繼續實施？還是直接裁員？業者總是要看看疫情變化，再與勞工協調。「協調好了，才決定實施無薪假，所以人數在這一期大增。」

「旅行社能實施無薪假這結果是好的，比直接裁員好。」黃維琛說。

旅行社歸屬在支援服務業，新一期支援服務業實施無薪假家數是87家，實施人數是605人。

除了旅行社，另一個受境管影響的是運輸倉儲業，這一期無薪假實施24家、820人。

黃維琛表示，看疫情變化情勢，支援服務業和運輸倉儲的無薪假態勢還要持續一陣子。