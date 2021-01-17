快去加油！油價連八漲 92無鉛汽油每公升站上25元

用電大戶條款幾經周折，終於定案，自2021年元旦起正式上路，沒想到這並非結束，環團認為此條款太過寬鬆，揚言對經濟部提起台灣第一場「氣候訴訟」。到底用電大戶是什麼？強制要這些企業使用一定比例的綠電，真的可以加快台灣再生能源達成2025年的兩成發電占比目標嗎？ 「再生能源發展條例」修正案於2019年在立院三讀通過，條文內容包括「電力用戶所簽訂的用電契約，其契約容量在一定容量以上者」，也就是「用電大戶」，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上的再生能源發電設備、儲能設備，或購買一定額度的再生能源電力及憑證；如果前述要求不能做到，就要向主管機關繳納代金。

2021-01-17 01:25