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中油：明日起汽、柴油調漲0.3及0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，明日起汽、柴油調漲0.3元及0.1元。圖／中油提供
台灣中油公司宣布，明日起汽、柴油調漲0.3元及0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.4元。

中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高2月份銷往亞洲原油官價及美國商業原油庫存連5週調降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.56美元，較前週53.13美元上漲2.43美元，台幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為3.80%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元，應調未調之0.2元及0.5元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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