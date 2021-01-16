疫情、薪資不佳 六成七上班族已經啟動轉職

國內景氣燈號連續4個月，亮出代表穩定的綠燈，綜合判分數增至30分，創下9年半以來的新高，但仍然有部分產業受疫情重創，裁員減薪度小月。對於未知的未來，上班族會不會啟動轉職計畫？高達八成九上班族對轉職蠢蠢欲動，且有六成七已採取行動；轉職意念最強的是傳統製造業，前景看好的科技業則是轉職意願最低。

1111人力銀行調查顯示，因為疫情關係，高達七成三上班族表示工作受到影響，比例最高的依序是業績下滑/收入獎金變少(24.2%)、無償加班/責任制(17.6%)以及被減薪/減班/無薪假(13.0%)。

因為工作受影響，高達八成九的上班族起心動念想轉職，再加上部分產業早已喊出年終無望或是營運受創，促使上班族提前起跑，其中有7.7%已經找到新工作，另外59.2%正在尋求轉職機會，還有22.3%計畫等年終落袋再觀望。

進一步交叉分析，轉職念頭最強的產業是傳產製造業，轉職意願最低的則是資訊科技業。

隨著年底快到了，正是盤點全年度表現的時刻，上班族對於年終的在意程度也因此提高，有過半上班族表示，如果年終不如預期，同樣會影響去留意願。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情促使產業加速轉型，受限於各國之間封鎖國境，工作型態改變，讓產業出現兩極化的發展，以資訊科技業來說，切合疫情下的宅商機，5G通訊、遠距以及自動化、高效能運算等趨勢，讓科技產業迎來高速成長，但相對也有許多需要與人接觸的產業，因為終端消費需求緊縮、供應鏈受創而面臨轉型。

她說，勞動部公布的1月份無薪假數據，無薪假實施人數3,683人，其中製造業1,628人佔比最高，可以看出製造業的無薪假人數雖有減少，但復甦力道相對較慢，促使從業人員轉職。

詢問上班族想轉職的主要原因，想追求更好薪資(42.2%)排名第一、其次依序是轉換跑道(28.4%)、產業不景氣/前景不佳(22.4%)、被裁員減薪/無薪假(18.1%)、原職工時太長/長期加班(14.6%)以及無法升遷(14.4%)，都是影響上班族離開原職的推力。

調查也發現為了找到心目中理想的幸福企業，在轉職的方向上，有六成二的上班族想要跳出原本的舒適圈，挑戰不同產業的職務，只有14.6%上班族想要留在原產業從事相同職務。

黃若薇表示，薪資一直是上班族轉職最重要的原因，值得一提的是，今年的轉職原因，「產業不景氣」排名大幅提前，因為對所屬產業沒有信心才動念轉職的比例增加，這樣的現況也反映在轉職者想要跳出現有產業，尋求其他產業中的幸福企業。