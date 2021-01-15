快訊

批Y女把自己當聖人 丁允恭妻：對彼此始終坦承

闖國會牛角男傳尋求川普特赦 稱「應總統之邀」來遊行

中市議會批中火 台電回擊：一錯再錯的口水

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
台電強調，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制設施改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準。台電
台電強調，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制設施改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準。台電

台中市議會國民黨團今(15)日召開記者會指，台電增設燃氣機組卻未承諾老舊燃煤機組淘汰，「台電把台中人當細漢」。對此，台電重炮回擊，記者會中只有同一政黨一錯再錯的口水，沒有與市民站在一起「共推新燃氣，延續好空氣」的決心。

國民黨團書記長陳政顯表示，台電擬增設中火兩部燃氣機組，中火在老舊燃煤機組不除役的情況下將擁有12部機組，會成為全球最大的火力發電廠

台電表示，過去已多次重申四點「既有機組完成環保改善，排放表現良好」、「台電自主減煤減排已有大幅成果」、「增氣後採兩氣六煤，兼顧環保及調度彈性」，以及「中火發電量已不足台中市使用」，但議員仍頻發錯誤議論。

台電說明，首先，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制設施改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準；議員及相關人士一再指稱中火機組老舊，實在是不可承受之重。

其次，台中電廠從配合空品預警降載、全廠停止火力全開、環保停機，到去年10月以來的擴大自主減煤，各項友善環境措施，只要供電穩定，台電「絕不手軟」。中火用煤量從最高峰2014年1839萬公噸至2020年已降為1229萬公噸，大減超過600萬公噸，排放量減少近6成。

台電更強調，已六度發布新聞稿，對外說明未來新增燃氣機組上線後，中火將採取「兩氣六煤」的運轉模式，絕對不會火力全開，屆時不特定4部燃煤機組轉為備用。

台電補充，如遇到下列狀況也不會啟用，包括空污季期間；空品AQI如果大於100；備轉容量率大於8%不使用，相當於車子備胎，平時不用，但緊急狀況可以救急。

最後，台電也提醒，中火發電量自前年起即已不足支應台中市全年用電量。中火發電量不斷下降，前年降至291.3億度。去年再降至279.2億度，創10年來最低。但台中市前年全年售電量達314.8億度；去年全年用電量雖尚未統計結束，但至11月止，全市用電量即達304億度。換言之，台中電廠去年全年發電量，台中市不到11個月就用完。

此外，針對議員質疑有關火力發電年減1%之公投結果，台電表示，針對2018年「年減火力發電1%」的公投結果，經濟部已經責成台電應該遵照辦理，台電也透過調度、發電達成減量目標。最後呼籲，市民需要的不是口水，而是改善空品及兼顧穩供的實際作為，而台電已透過降載、全廠停止火力全開、環保停機及擴大自主減煤努力，接下來就是新增燃氣機組。

台電 火力發電廠 環保

延伸閱讀

影／台電編千億增中火2燃氣機組 藍營：把台中人當細漢

拒當空氣清淨機 藍黨團：中火要燃氣先停燃煤

影／國民黨立院黨團籲：中火燃煤機組盡早除役

中橫落石造成斷電 台電人員4度低溫下徹夜修復

相關新聞

印尼移工零付費延至7月中上路 勞部：做好隨時協商準備

印尼零付費政策臨時喊卡！印尼政府今宣布原定今天上路的零付費政策將暫緩，延至7月15日上路。對此，我國勞動部表示，已做好隨...

移民署長邱豐光退休 轉任仰德集團旗下公司董事長

被譽為警界「邱霸子」的移民署長邱豐光屆齡退休，隨即展開新的職涯，將轉任仰德集團旗下公司仰德安顧擔任董事長

真的是護國神山！勞動基金去年靠台積電 獲利超驚人

去年全球受新冠疫情襲擊，全球股市多數慘淡，台股一枝獨秀，勞動基金收益罕見國內投資賺得比國外投資多。其中台積電因站穩全球供應鏈角色，去年股價1年暴漲六成，被稱為台灣的護國神山。台積電占勞動基金持股近二成，若以基金國內投資約1兆元估算，台積電去年股價漲六成，保守估計為勞動基金賺了1200億元以上，對勞工貢獻良多。

新任加工處長楊伯耕 將推動五大任務

經濟部加工出口區管理處今（15）日於楠梓園區莊敬堂舉行「處長交接就職典禮」，由卸任加工處長黃文谷交接給新任處長楊伯耕。楊...

加工處新處長楊伯耕上任 加速推動「科技產業園區」

加工出口區管理處今（15）日下午於楠梓園區莊敬堂舉行「處長交接就職典禮」，由經濟部次長林全能監交。新處長楊伯耕表示，將積...

大社石化工業區降編 勞工自救會緊急向蔡總統請願

高雄市大社工業區土地降編勢將波及勞工工作權，繼上個月發動萬人陳抗後，自救會今（16）日將9000多份的勞工爭工作權的請願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。