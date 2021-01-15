中市議會批中火 台電回擊：一錯再錯的口水

台中市議會國民黨團今(15)日召開記者會指，台電增設燃氣機組卻未承諾老舊燃煤機組淘汰，「台電把台中人當細漢」。對此，台電重炮回擊，記者會中只有同一政黨一錯再錯的口水，沒有與市民站在一起「共推新燃氣，延續好空氣」的決心。

國民黨團書記長陳政顯表示，台電擬增設中火兩部燃氣機組，中火在老舊燃煤機組不除役的情況下將擁有12部機組，會成為全球最大的火力發電廠。

台電表示，過去已多次重申四點「既有機組完成環保改善，排放表現良好」、「台電自主減煤減排已有大幅成果」、「增氣後採兩氣六煤，兼顧環保及調度彈性」，以及「中火發電量已不足台中市使用」，但議員仍頻發錯誤議論。

台電說明，首先，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制設施改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準；議員及相關人士一再指稱中火機組老舊，實在是不可承受之重。

其次，台中電廠從配合空品預警降載、全廠停止火力全開、環保停機，到去年10月以來的擴大自主減煤，各項友善環境措施，只要供電穩定，台電「絕不手軟」。中火用煤量從最高峰2014年1839萬公噸至2020年已降為1229萬公噸，大減超過600萬公噸，排放量減少近6成。

台電更強調，已六度發布新聞稿，對外說明未來新增燃氣機組上線後，中火將採取「兩氣六煤」的運轉模式，絕對不會火力全開，屆時不特定4部燃煤機組轉為備用。

台電補充，如遇到下列狀況也不會啟用，包括空污季期間；空品AQI如果大於100；備轉容量率大於8%不使用，相當於車子備胎，平時不用，但緊急狀況可以救急。

最後，台電也提醒，中火發電量自前年起即已不足支應台中市全年用電量。中火發電量不斷下降，前年降至291.3億度。去年再降至279.2億度，創10年來最低。但台中市前年全年售電量達314.8億度；去年全年用電量雖尚未統計結束，但至11月止，全市用電量即達304億度。換言之，台中電廠去年全年發電量，台中市不到11個月就用完。

此外，針對議員質疑有關火力發電年減1%之公投結果，台電表示，針對2018年「年減火力發電1%」的公投結果，經濟部已經責成台電應該遵照辦理，台電也透過調度、發電達成減量目標。最後呼籲，市民需要的不是口水，而是改善空品及兼顧穩供的實際作為，而台電已透過降載、全廠停止火力全開、環保停機及擴大自主減煤努力，接下來就是新增燃氣機組。