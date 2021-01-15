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新任加工處長楊伯耕 將推動五大任務

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部加工出口區管理處今（15）日於楠梓園區莊敬堂舉行「處長交接就職典禮」，由現任加工處長黃文谷交接給新任處長楊伯耕，照片由左至右為黃文谷、經濟部次長林全能、楊伯耕。經濟部
經濟部加工出口區管理處今（15）日於楠梓園區莊敬堂舉行「處長交接就職典禮」，由現任加工處長黃文谷交接給新任處長楊伯耕，照片由左至右為黃文谷、經濟部次長林全能、楊伯耕。經濟部

經濟部加工出口區管理處今（15）日於楠梓園區莊敬堂舉行「處長交接就職典禮」，由卸任加工處長黃文谷交接給新任處長楊伯耕。楊伯耕致詞表示，他將站在「巨人的肩膀上」繼續前行，並將積極推動五大重要施政工作，包括開發新區、加速更新、輔導加值、堅實團隊及推動更名。

黃文谷致詞表示，8年多來感謝長官及園區廠商給予的支持，也感謝加工處整個團隊盡全力為園區廠商服務，期許未來科技產業園區，在新任處長楊伯耕帶領下展開全新的一頁。

經濟部次長林全能致詞表示，黃文谷是加工區建成以來在位期間最久的處長，期間推動許多創新典範，在所有區內廠商鼎力支持與同仁共同努力下，「新價值」、「新空間」、「新氣象」等面向展現卓越績效，不僅使園區朝卓越躍升發展，也讓外界看到園區的改變與成長。

尤其在疫情衝擊之下，加工區廠商仍大舉擴廠，近2年來就加碼投資逾千億元，讓加工區成為台商回台投資密度最高之園區，實在非常難得，更特別的是他任內克服萬難，完成「科技產業園區設置管理條例」修法作業，讓這個歷史悠久的園區開啟嶄新的一頁，創造更多產業發展價值。

林全能進一步表示，楊伯耕也是一位有創新思維、行動力極佳的優秀人才，擔任加工處副處長及工業局副局長期間推動許多促進投資、空間再造、產業升級及環保永續之工作，對於園區升級與我國產業發展，都有非常卓越的貢獻。

經濟部 林全

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