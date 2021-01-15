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大社石化工業區降編 勞工自救會緊急向蔡總統請願

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
自救會今（16）日將9000多份的勞工爭工作權的請願書郵寄總統府。照片／勞工自救會提供
自救會今（16）日將9000多份的勞工爭工作權的請願書郵寄總統府。照片／勞工自救會提供

高雄市大社工業區土地降編勢將波及勞工工作權，繼上個月發動萬人陳抗後，自救會今（16）日將9000多份的勞工爭工作權的請願書郵寄總統府，請總統蔡英文協助照顧勞工，自救會會長孫學山表示，石化產業是隱定國家經濟發展的基礎，不能輕易毀掉它，這是勞工心聲。

緊急請願書由國喬工會理事長孫學山、台橡工會理事長 許嘉宏，大連工會理事長 梁育誠、中石化工會理事長 張貴銘、高雄塑酯工會理事長 張耀平署名，並有9000多位勞工簽署請願書爭工作權。

大社工業區很有可能由目前的特種工業用地變更為乙種工業用地，自救會會長孫學山在請願書指出。如此我們將不符合土地使用分區限制的規定、我們賴以維生的工廠日後將無法取得相關操作許可證，導致必須要關廠。

請願書表示，大社工業區內2700名從業勞工將面臨失業及上萬勞工家庭生活受到影響，所以有超過9000多名區內員工及眷屬們親筆簽名的陳情訴願書，懇請將工業區改編為甲種工業區，我們會將訴願書郵寄到總統府，請總統能看到我們的心聲，照顧我們這些勞工生活。

請願書指出，大社工業區員工約2,700人常駐承包商1,38人，相隔聯産業就業人口約10-15萬人，一旦降乙編，業者各項環保及操作證照將無法展延，工廠只有開廠，後續影響很大，後果難以想像。

大社石業者也對工業區土地降編之事憂心忡忡，他們表示石化是防疫物資，也是國家基楚工業，它支撐國家的經濟發展....，沒有石化產我們會很難過，這些都是事實。

但，政府對石化產業很不友善，國民黨執政時期馬英九割掉國光石化，民進黨的蔡英文現又要把大社工業區土地降編為乙種工業用地，將來不能換證降編等同關廠，這是石化業的莫大悲哀。

或許，40年前政府為了發展石化產業，而忽視略環境保護，那也是40年之前的事情，現在石化產業斥資改善環保，林園、大社石化專區除非工廠操作異常，否認連水蒸氣都看不見了。況且，政府有很多法律可以規範石化污染，如：環評機制、汚染的土地要整治、冒黑煙就被要罰款500萬元.......。2021年再稱石化為污染產業其實並不真實。

其實政府也知道石化產業的重要性，石化產業的環境改善工作也近尾聲了，卻在這個產業要脫胎換骨的時候，執意要將大社降編，追究其原因是執政者的決策過度向環保團體傾斜了。

傾斜角度會更大，壓死石化產業的速度就更快，傷害的不只是失去工作權，而是整個國家的經濟體系會崩盤，如：沒有台塑、李長榮的丙烯還有防疫口罩？沒有異丙醇台積電還能留在台灣？等到石化業什麼都沒有的時候，我們也不能滑手機、不能視訊、不能Line在一起了.......， 知道這樣有恐怖嗎？這些絕對不是危言聳聽。

雖然，高市府強調變更為乙工後，在不增建、改建、增加設備前提下，工廠依法仍可繼續原來使用或轉型作乙種工業區使用，並不會有立即關廠問題，同時可促使產業轉型發展。業者也不得以降編理由損及勞工權益，勞工局會嚴厲監督保障勞權。

但，市府對於二年後各種特殊（如油槽）等許可是否可以持續換證問題，隻字不提。這也是業者及勞工對高雄市政府的承諾缺乏信任的主要原因。

請願書最後懇請蔡總蔡總總將工業區改編為甲種工業區,才能維持國家經濟發展與保障。

自救會今（16）日將9000多份的勞工爭工作權的請願書郵寄總統府。照片／勞工自救會提供
自救會今（16）日將9000多份的勞工爭工作權的請願書郵寄總統府。照片／勞工自救會提供

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