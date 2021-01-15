快訊

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

批監委調查「先射箭再畫靶」丁允恭控Y女情緒勒索要錢

友霖與美國Supernus擴大合作 取得過動症新藥技轉

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

友華集團子公司友霖生技（4166）今(15)日宣布擴大與美國Supernus藥廠(Nasdaq:SUPN)的合作，繼抗癲癇和偏頭痛藥物Trokendi之後，今年再獲Supernus技轉生產旗下SPN-812治療過動症505(b)(2)的新藥，該藥為雙方第二項合作案。友華總經理暨執行長蔡孟霖表示，該藥在取得美國FDA核准後，友霖將供應美國市場，未來不排除擴展至其他國家。

友霖利基點在於「多層次藥物釋放技術(MPRT)」專利平台和特殊的生產設備，能將快釋和緩釋等不同釋放速率的微粒結合在一顆藥物中，先以流動床造粒乾燥機進行多層次藥物包膜、再以多功能膠囊充填機充填不同微粒至同一膠囊，達到服藥後快速發揮藥效並持續24小時的效果，符合Supernus藥品的藥物動力及生產需求，因此即將在美國上市的SPN-812新藥也委由友霖製造。

根據Supernus的資訊，在美國約有610萬名被診斷為過動症的兒童及青少年，也需要非刺激性的藥物之治療選擇，如果獲得FDA批准，SPN-812將是過動症近十年來新藥。SPN-812四個關鍵的臨床試驗均顯示，ADHD-RS-5的總評分在第一周就明顯降低，並一直持續到臨床研究結束，並且過動/衝動和注意力不集中的量表也都有所改善。(註1)Supernus在2019年第四季也已展開此藥物對於成人過動症治療的試驗，證實主要療效指標在統計學上有顯著意義，未來若取得藥證後，將可用於治療青少年以及成人。

由於友霖擁有獨特的專利技術和研發團隊，已成功開發和生產多項505(b)(2)新藥，並且不斷獲得研發型新藥公司委託研究開發和生產(CDMO/CMO)，今年已和國內漢達簽約合作，未來將更積極尋求與此類型公司合作開發和生產505(b)(2)新藥，擴大產品類別及海外市場，提供更好的藥物和選擇，滿足病患的需求。

過動症

延伸閱讀

和碩盤中再爆14.4萬張巨量 月線連三紅

挑戰美國職業女子聯賽 羅德曼女兒榜眼身份入選

被列入美國政府黑名單 小米：一直合法合規經營

寶陞連四年營收締新猷 看好美國居家裝修熱潮

相關新聞

移民署長邱豐光退休 轉任仰德集團旗下公司董事長

被譽為警界「邱霸子」的移民署長邱豐光屆齡退休，隨即展開新的職涯，將轉任仰德集團旗下公司仰德安顧擔任董事長

台商大舉回台，為何台灣企業卻在中國賺更多？

中美貿易戰打了兩年，台商紛紛回流台灣設廠，但從數據上看，台灣企業2020年出口大陸金額，以及從中國大陸取得的投資收益卻雙雙創下新高。為何兩者的數字互相悖離？

印尼移工零付費延至7月中上路 勞部：做好隨時協商準備

印尼零付費政策臨時喊卡！印尼政府今宣布原定今天上路的零付費政策將暫緩，延至7月15日上路。對此，我國勞動部表示，已做好隨...

中龍鋼鐵攜手龍井區農會 推廣使用益菌肥

中龍鋼鐵於107年至109年與龍井區農會合作，共同推廣使用益菌肥，加速稻草分解腐化，避免稻作收割後露天燃燒稻稈之行為，影...

唐吉訶德落腳西門町！賣生鮮、24小時營業 背後打什麼算盤？

日本連鎖賣場「唐吉訶德」台灣首家分店－「DON DON DONKI 西門店」，將於1月19日正式開幕，不只有各類雜貨，還將販售生鮮、熟食，儼然成為「超市」型態。

影／台電編千億增中火2燃氣機組 藍營：把台中人當細漢

國民黨團立委發現，台電計畫在台中火力電廠增設2部燃氣機組，總經費高達1180億多元，今年已經編列202億多元，新增機組已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。