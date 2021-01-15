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盜版「電影天堂」被點名在台 智慧局：IP在中國大陸

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
美國貿易代表署（USTR）14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，其中IP位於台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。 取自網路
美國貿易代表署（USTR）14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，其中IP位於台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。 取自網路

美國貿易代表署（USTR）14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，其中IP位於台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。經濟部智慧局表示，經查該網站並非位於台灣而是在中國大陸，並已有向美方說明，也承諾若伺服器位於國內，將會配合警政署一同打擊盜版。

USTR點名的惡名昭彰市場分為39家線上商店與34座實體市場。其中，包括中國大陸相關的購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，微信旗下的「微店」；以及架設在台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。

智慧局解釋，因為美國偵測到該網域曾經在台灣出現，也因為是中文網站，所以被認定是台灣架設，但根據智慧局追蹤，電影天堂網域屬於浮動，主要出沒地點是在大陸，因此也向美方提出說明。

智慧局表示，該網站上有很多各國著作，包括台灣、日本及南韓，因為彼此都屬於WTO會員國，沒有經過核可在網路公開傳輸、重製或提供傳輸技術的視聽作品、電影影集將會構成侵權。

然而因為浮動IP問題，權利人需要到IP所在位置去提告，加深了審查的難度。但智慧局也指出，一般盜版網站為了流量穩定，會選擇在固定國家架設伺服器，如果伺服器地點在台灣，就能與警政署合作查扣。舉例，像是去年四月查獲盜版視聽網站「楓林網」就是透過金流調查出嫌犯，最後繩之以法。

智慧局表示，民眾收視並不違法，只能查緝違法伺服器，但防不勝防，呼籲民眾尊重著作權，拒看侵權與盜版，才能杜絕非法影音網站。

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