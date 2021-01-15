台商大舉回台，為何台灣企業卻在中國賺更多？

中美貿易戰打了兩年，台商紛紛回流台灣設廠，但從數據上看，台灣企業2020年出口大陸金額，以及從中國大陸取得的投資收益卻雙雙創下新高。為何兩者的數字互相悖離？

數據顯示，中國大陸持續在狂吞台灣供應鏈產能。

2020年台灣出口傳來好消息，全年出口總金額為3452.8億美元，打破紀錄為歷年最高。

其中以出口大陸與香港的成長幅度最大，高達14.6％，占台灣整體出口總金額的43.9％，同樣也創下歷年同期的占比新高。

一如既往，出口大陸的主要貨品為電子零組件，只是占比提升到從所未見的55.4％，顯示大陸對台灣貨需求孔急。

台企出口中國總金額「創新高」

耐人尋味的是，2018年中美爆發貿易戰，陸續帶動了台商返台投資潮，但是台灣企業2020年出口中國大陸的總金額，反而創下新高。

換個角度看，也意味著台灣對中國大陸的出口倚賴度加深，主因之一正是新冠疫情。

時常往來兩岸的「凱博聯合會計師事務所」上市項目總監梁祥賢發現，2020年大陸管控住疫情之後立即復產復工，年中6月時訂單就回來了，然後愈來愈多。反觀世界其他國家大多無力管制疫情，連帶影響了供應鏈的運作，無法正常出貨。

於是造成一個有趣的現象──疫情全球爆發之前，因為中美貿易戰，企業把訂單從大陸移往海外。疫情發生之後則出現大翻轉，訂單從印度、墨西哥等疫情嚴重的生產基地又移回大陸。

長期製作兩岸三地1000大台商排名、「中華徵信所」總編輯劉任特別關注到，兩岸經貿的往來，其實並沒有因為產業鏈移出大陸，而出現重大改變。

同樣是從數據中得知。台灣對中國大陸投資金額由2010年後一路下降，由146億美元的高峰，降至2019年的41.73億元，投資金額與件數可說是腰斬再腰斬。

劉任指出，即便如此，也沒有撼動台灣對中國大陸市場的依賴程度，最好的證明是台灣上市公司所認列的中國大陸投資收益，竟是逐年增加。

經過爬梳整理，2010年上市公司認列中國大陸投資收益為1768.86億元，接續數年皆往上攀升。只有2015年認列收益下滑到2121.99億元，但隔年的2016年，又再暴增到2953.92億元。

台灣商人從中國大陸賺到的錢，甚至在中美貿易戰的期間達到高峰。

2018及2019年中美貿易戰交火愈趨激烈，但是上市公司大陸投資收益卻反向突破了3000億元大關，分別創下3684.65及3739.76億元的新高。2020年前三季上市公司大陸投資收益為2931.70億元，亦為歷年同期新高。

2020台灣在中國投資收益可能突破4000億元

劉任預估，2020年全年上市公司的大陸投資收益可能將會突破4000億元。

「這反映出中國大陸對台灣而言，無論是内需市埸或是加工再轉出口，都仍然有利可圖，」劉任說。

無論中美如何爭霸，無論兩岸關係好壞，台灣商人聰明地沒有選邊站，而是務實採取「向錢走」的策略方向。

若再繼續深究，台灣上市公司在大陸的投資收益，以往大多來自於鴻海集團，往往蘋果iPhone賣得好，大陸投資收益便增長。近年來，這種「一家撐盤」的現象卻有所改觀。

舉例而言，當2019年鴻海的大陸投資收益衰退之時，其他台灣公司的大陸投資收益依舊往上走，代表台灣業者雨露均霑，多數能從大陸市場受惠。

台灣應該無法在短期之內找到取代中國大陸的新出海口；換句話說，兩岸經貿眼下還難以脫鉤，中國大陸整體經濟活動持續往上，有助於推進台灣經濟成長。

（作者／邱莉燕 本文出自2020.1.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）