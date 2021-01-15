中龍鋼鐵攜手龍井區農會 推廣使用益菌肥

中龍鋼鐵於107年至109年與龍井區農會合作，共同推廣使用益菌肥，加速稻草分解腐化，避免稻作收割後露天燃燒稻稈之行為，影響當地空氣品質。今(15)日再次由中龍李昭祥總經理及龍井區農會林裕議總幹事共同簽訂110年至112年的益菌肥推廣合作計畫，預計於1,000公頃之農地上施用益菌肥。

龍井區農會林總幹事致詞時表示，傳統稻田收割後，農民多焚燒稻草整地，造成煙霧四竄，影響週遭行車安全，甚至造成火警隱憂。若稻作收穫時期改為施用益菌肥，可以提供土壤微生物養分加速稻草分解腐化，能增進農田地力，且避免農民露天燃燒稻草的情況發生，可謂「田間新智慧」。感謝台中市在地企業中龍公司長期以來除了協助道路樹木植栽綠化、行道樹認養等多項友善環境事務之推動外，亦主動與農會簽訂補助益菌肥合作意向書，充分展現企業善盡社會責任的誠意。

中龍李總經理致詞時說明，為響應政府環保政策，中龍生產採用先進環保製程設備，並設置各式空污防治設施，例如原料堆置場防風防塵牆、密閉式原料輸送系統、袋式集塵器、靜電集塵器等，另亦投資110億元執行「料場室內化工程」及推動「福田再生水示範案」。

此外，近年來更積極配合台中市政府執行秋、冬季減排工作，每年9月至隔年3月安排主要製程降載或歲修。今日與農會再度展開的益菌肥補助合作計畫中，也包含採購花卉種子，提供休耕期閒置農田種植花卉，美麗的油菜花與波斯菊除了可做綠肥景觀作物外，更能避免裸露地揚塵逸散，為台中市的空氣品質做出貢獻。

環保局陳局長表示，中龍可謂是「軟硬兼施」，軟的是稻稈，就像這次的益菌肥補助案；硬的是鋼鐵，就像投資110億元興建之「料場室內化工程」，是國內最大跨距的單一建築體，工程龐大施工技術難度高，但中龍也還是不畏困難，持續在改進污染防治措施上不遺餘力的推動。

台中市農業局蔡局長說明，盧市長致力打造宜居臺中，三大要素的陽光、空氣、水，分別是要做事坦蕩公開透明；降低空污嚴格稽查；活水經濟振興產業。針對空氣品質改善，農業局也每年編列預算補助農民使用益菌肥，感謝中龍共同響應，與農民朋友合作一起讓環境更好，空氣品質提升。

中龍進一步表示，自98年建廠以來，各類環保設施投資金額已累計達新台幣360億元以上，不僅生產製程重視節能減碳，中龍公司亦致力於地方發展及環境維護，秉持沒有最好只有更好的理念，持續關注最佳可行控制技術的發展，朝「低碳生產、綠色鋼廠、環境永續」之目標發展，並與政府及社區成為合作夥伴，共創循環與再生經濟，為環境永續盡一份心力。