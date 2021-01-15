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寶陞連四年營收締新猷 看好美國居家裝修熱潮

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

寶陞（2948）近年積極深化美國加州、德州地區建材裝修市場占有率表現，整體營運規模經濟展現下，帶動去年營收來到14億元，年增37%，創下新高水準，已連續4年締造新猷。展望今年，公司表示，看好美國居家裝修熱潮在居家辦公、居家教學等宅經濟持續催化，加上近期美國政府為進一步刺激消費動能祭出振興經濟方案，有利兩大主營業務接單。

寶陞為美國地板、室內裝修建材專業通路零售業者，擁有旗下兩大營運事業主體，一為聚焦高階地板品牌「Artisan Hardwood」，主要產品包括海島型木地板、超耐磨木地板、以及市場火紅的SPC石塑地板產品，於南加州地區擁有倉儲中心，透過全美超過千家經銷商拓展市場業務表現。

另一個事業體則為專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」，於美國加州洛杉磯、以及德州包括達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區擁有倉儲中心及銷售據點，聚焦大眾市場地板、櫥櫃、石英石檯面、裝飾邊條等室內裝修建材產品，2020年全年Artisan Hardwood、Modern Home Concepts兩大營運業務營收比重分別為55％、40％。

寶陞表示，今年將持續深化高階地板品牌Artisan Hardwood市場知名度，以及積極拓展Modern Home Concepts零售通路市場占有率表現，公司已於2020年第4季擴增聖安東尼奧據點，有望隨著聖安東尼奧新銷售據點於今年第1季完成裝修，創造營運成長動能。

安東尼

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