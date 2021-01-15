陸安審辦法上路 經濟部提醒台商申報

經濟部投資處今（15）日公布，中國大陸於去年12月19日公布「外商投資安全審查辦法」，預定自今年1月18日正式施行。根據該辦法，在大陸投資國防安全領域，以及關係國家安全等領域的外商，須在投資前向國家發展和改革委員會「外商投資安全審查工作機制辦公室」申報。

投資處表示，該辦法規定，在中國大陸投資軍工、軍工配套等國防安全領域、在軍事設施和軍工設施周邊地域投資，及投資關係國家安全之重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要信息技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術及其他重要領域。

投資處表示，在這些領域所投資企業實際控制權外商，須在投資前向國家發展和改革委員會「外商投資安全審查工作機制辦公室」申報，受理單位為該委員會政務服務大廳。

投資處提醒，台商注意，「外商投資安全審查辦法」明訂台灣投資人參照適用，故自該辦法施行後，台商赴大陸投資之業別若落入安全審查須申報審查項目，應事前依中國大陸相關之安全審查程序提出申報。

但該辦法對於「重要」、「關係國家安全」、「關鍵技術」等用語仍缺乏明確定義，執行上恐存有高度不確定性之風險，且對於拒不申報、提供不實資料或隱瞞資訊、未按照附加條件投資等違規行為，除可能被撤除投資外，亦可能被納入中國大陸國家信用信息系統實施聯合懲戒，一旦被納入，恐對台商影響甚鉅，台商應注意風險。

另外，亦宜持續關注後續中國大陸即將新頒布之相關法令如《反壟斷法》、《證券交易安全審查辦法》及相關子法對台商可能帶來之影響與風險，值得進一步觀察。

經濟部將持續關注中國大陸《外商投資安全審查辦法》施行情形，及其未來新頒布之相關法令，適時通報台商管控風險；對於有意撤出大陸台商，將持續協助回台投資或轉赴新南向政策國家佈局；並就台商在中國大陸投資糾紛案件提供法律諮詢及行政協處服務，與陸委會、海基會保持密切聯繫，以維護台商合法投資權益。