無店面零售業商機爆發 去年營業額可望突破3,200億

零接觸商機大爆發！經濟部統計處今（15）日指出，隨著網際網路商機湧現，加上民眾消費習慣改變，「無店面零售業」結合數位工具與社群平台，業績快速成長，預估2020年全年營業額可望突破3,200億元。

根據經濟部統計處資料顯示，無店面零售業營業額自96年逐年攀升，2013年突破2,000億元，2020年1~11月營收 2,977 億元，其中電子購物及郵購業占73.1%，直銷及自動販賣機占26.9%，創歷年同期新高，年增12.3%，為2009年以來最大增幅。且根據經濟部統計處預估，在疫情尚未解除前，無店面零售業持續具有優勢，零接觸商機將延續。

此外，經濟部統計處也觀察發現，無店面零售業的銷售商品結構正在改變，2019年商品銷售以「家庭器具及資通訊產品」為主，占39.4%居首位，「食品、飲料及菸酒」占26.6%居次，「藥品及化妝清潔用品」占13.2%居第三。與2015年相比，「家庭器具及資通訊產品」因民眾對於網路購買家電及資通訊產品接受度提升，增加12.4個百分點，「食品、飲料及菸酒」則減少3.3個百分點。

至於無店面零售業的銷售旺季則是落在11月至隔年1月，經濟部統計處並進一步發現，無店面零售業在造節活動及業者促銷的帶動下，2017年起銷售旺季從原先的12 月至隔年1 月，提前至 11 月至隔年1 月；淡季則在2 月，主因營業日數較少，加上春節宅配收送貨品不如平日便利，但2020年2月在疫情的影響下，民眾減少外出而帶動食品及日用品的網路銷售，致淡季不淡，整體營業額較以往大幅提升。

而無店面零售業的支付工具，則是以信用卡為主，且為零售業各小業中最高。經濟部統計處指出，2019年無店面零售業消費支付以「信用卡」消費為主，占比69.9%，其次為「現金（含貨到付款）」占15.4%，而「行動支付」占2.4%，無店面零售業消費為所有零售業各小業中，使用信用卡占比最高的業別。與2018年相比，「信用卡」支付增加1.2個百分點，「行動支付」增加0.4個百分點，顯示在零接觸服務的趨勢下，加上網路購物蓬勃發展以及行動裝置普及，預期未來使用比率可望續升。

不過，僅管無店面零售業營業額快速成長，但由於「消費需求多變」占 54.6%最高，也成為主要經營困境。此外，根據經濟部統計處的資料顯示，「商品同質性及替代性高」占 50.5%次之，而「價格競爭激烈， 毛利偏低」占 43.3%居第三。若與2019年4月相比，以「價格競爭激烈， 毛利偏低」減少15.8個百分點為最多，「異業間跨界搶占市場」則增加11.8個百分點最多，經濟部統計處表示，顯示無店面零售業在商品同質、替代性高且市場相互搶占的情況下，業者應以創造消費動機，並即時符合消費者需求為經營之方向。