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搭橋對接 貿協規劃訪美企業

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

在經歷全球疫情、美中貿易戰及美國大選過後，貿協董事長黃志芳指出，貿協去年成立「台美企業聯盟」，新年度會以此為基礎，組企業合作考察團出訪美國前500大企業，以利雙方搭橋對接；並也研擬全球供應鏈重組評估報告，將於本（1）月底對外公布。

全球供應鏈從1.0時代進入韌性供應鏈2.0的時代，供應鏈2.0是立體的思維，串接人流、物流及資訊流，貿協將與美國在台協會持續密切合作，待疫情趨緩將籌組互訪式台美合作考察團，拜訪美國州政府及美國知名500大企業。

貿協計畫把台灣的業者帶到美國跟這些大廠接觸，推動更多的產業合作。

2021年美國預期進入穩健成長階段，但美國的信賴合作夥伴將重新打破大洗牌。外貿協會於2020年成立「台美企業聯盟」，在逾1,500家台灣企業會員的支持下，加速啟動美商會員加入聯盟。2021年台美企業聯盟將以數位交流平台、專家諮詢網絡與台美夥伴機會團三大行動方案推展台美合作業務。

黃志芳進一步表示，著眼於美國市場的重要性日益提高，台美企業互動需求不斷攀升，2020年台美企業聯盟建置數位交流平台，以實體及線上並行之方式辦理指標性的美國商機日與視訊洽談會，克服時差及地區限制，美國官方參與層級更是歷年來最高。

因此，2021年貿協與美國在台協會（AIT）將更積極合作，以台美夥伴機會團形式前往第三地，以新南向國家為主要目標，共同爭取當地綠能、基礎建設、資通訊電子等領域的合作，運用台灣在全球價值鏈的利基，結合美國在高端技術的優勢，共同建構可信賴又有韌性的新夥伴關係。

美國在台協會 考察 疫情

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