行動辦公 貿協大秀軟實力

因應後疫新常態，貿協昨（14）日舉辦2021年度記者會，全新的開場，董事長黃志芳特別呈現平日「行動辦公」的情境，讓大家看到貿協數位轉型的軟實力。

2020年受到疫情影響，顛覆許多商業模式，數位化、線上化、遠端化，成為大家必須要面對的新常態。黃志芳跟大家分享貿協在數位工程轉型的努力，直接讓現場所有人身歷其境，透過現場畫面播放黃志芳前來會場過程中，在車上與貿協秘書長林芳苗及各單位主管進行視訊會議，並將畫面傳送到活動現場，藉此展示貿協去年業務成果，也為新年創新重點規劃揭開序幕。

面對疫情突擊，貿協業務也會受到衝擊，急需面臨轉型，黃志芳求新求變個性，再加上貿協原來的基礎就很好，在外界都還在擔心展覽要怎麼舉辦的同時，貿協就推出線上展覽，讓產業界相當驚訝，今年的台灣形象線上展，就受到國外許多好評。這次記者會，黃志芳也直接用線上的模式，讓大家感受到貿協去年積極推動的數位轉型，他人還沒有到現場，大家就透過畫面好像親參與會議的過程。

去年因應疫情，黃志芳火速定下數位轉型策略，各單位長期都在做數位轉型的工作，在疫情期間無縫接軌，加強行動化、數位化，並且全力推動各項展覽業務數位轉型，各式的展覽洽談會，洽談等主要業務均在疫情期間都轉成線上辦理；貿協也啟動異地辦公及居家辦公，落實數位化、行動化的理念，線上公文的比率已達88%。