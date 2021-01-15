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貿協布建移動產業 加速度

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
貿協董事長黃志芳（中）與貿協團隊在年度記者會中合影。左起依序為貿協副秘書長王熙蒙、台北世貿公司董事長莊碩漢、黃志芳、貿協秘書長林芳苗、貿協副秘書長李惠玲。記者林俊良／攝影
貿協董事長黃志芳（中）與貿協團隊在年度記者會中合影。左起依序為貿協副秘書長王熙蒙、台北世貿公司董事長莊碩漢、黃志芳、貿協秘書長林芳苗、貿協副秘書長李惠玲。記者林俊良／攝影

外貿協會昨（14）日舉行2021年度記者會，董事長黃志芳指出，新年度貿協將持續加速數位轉型，並首度辦理「2035 E-Mobility Taiwan」，貿協會把握未來三年，推動台灣產業搶攻移動（Mobility）商機。

黃志芳說，未來汽車產業將朝向「電動化」、「共享化」、「科技加速創新」、「車聯網」四大方向發展，貿協為了協助產業掌握電動車及自駕車未來發展趨勢，建構台灣移動產業生態系，進而帶動全球供應鏈轉變，搶占國際話語權，新年度將持續朝著科技領航、智慧平台、創新商模方向挺進。

黃志芳分析，因大部分的國家都希望2035年燃油車退出市場，所以貿協要帶領大家去探討從現在到2035年移動的新趨勢，掌握包括人口老化、氣候變遷等所產生的商機。2035年是一個超前部署的概念，激勵大家去想像未來市場的變化。

隨著電動車產業大爆發，黃志芳說，台灣軟硬體實力成熟，鴻海也已經在推共用平台MIH（電動車開放平台）建立生態系，提高國際能見度，貿協必須把握未來三年，推動台灣產業搶攻電動車商機。

貿協將於今年10月舉辦「2035 E-Mobility Taiwan」，黃志芳說，該活動結合展覽、論壇及實際體驗，以未來電動車、自駕車核心概念出發，探討及描繪2035年人類社會移動的新樣貌。

全球科技發展快速，十至20年後的世界會是怎麼樣的面貌？路上到處可見Tesla、Apple Car或更多品牌及更多不同價位的電動車，為完整呈現台灣未來移動的軟硬整合實力，激勵國內新創及大學研發團隊投入未來移動產業，建構台灣移動產業生態系。

在「2035 E-Mobility Taiwan」之前，貿協將在今年6月先舉行「2035 E-Mobility Demo Day」。黃志芳指出，將廣發英雄帖，邀請國內新創團隊及大學研發團隊參加，與國內外業界開創新的概念、技術及服務模式，激勵國內新創及大學研發團隊投入未來移動產業。

黃志芳也說明，貿協為何是推動Mobility不是EV，因為Mobility包含各類解決方案，包括電機、電控、電池，能源管理，Interaction 人車構通服務軟體，Share共享平台PaaS、Maas、Saas、Iaas應用解決方案等，更為全面。

至於未來推動的目標，將完整呈現台灣未來動科技的軟硬整合實力，提供國際交流平台，促成跨界合作，激勵國內新創及大學研發團隊投入未來移動科技產業，建構台灣移動科技產業生態系。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

黃志芳 電動車 生態

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