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創新業務 貿協要當業界網紅
貿協董事長黃志芳昨（14）日宣布，貿協為加速轉型擔任「台灣智慧服務平台」，將成立「創新業務中心」，作為數位轉型創新業務的驅動力。創新業務中心團隊將於今年1月底到位，3月底正式成立，立志要成為台灣產業界的網紅。
黃志芳指出，過去貿協同仁多是商務裝扮，但創新業務中心團隊將是穿牛仔褲及球鞋的敏捷部隊，是貿協的新創科技單位。
疫情無情的突擊，使得2020年成為最壞的時代，也是最好的時代，在全球因新冠肺炎淪陷、哀鴻遍野之際，台灣出口表現非常亮眼，2020年台灣出口額3,453億美元，成長4.9%，創歷史新高紀錄，且是亞洲四小龍中唯一出口正成長的國家。
面對全球經濟改變的新常態，創新是關鍵。黃志芳表示，「創新業務中心」將建構貿協自身核心數位能力，以最新數位行銷商業模式，並將商機漏斗前端擴大，運用數據分析瞭解買主需求，智慧推薦及提供資訊，擴大對買主服務，及建立買主信任機制，再進一步建立數位貿易生態圈。
黃志芳同時也指出，為幫助台灣中小企業提升數位轉型能力，貿協推出「企業數位能力發展量測表」及「企業數位能力發展雷達圖」，讓中小企業了解自身所處的數位轉型階段，利用貿協的數位學苑學習地圖，了解需要再加強的數位學習技能，進而增進數位行銷能量。
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