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企業看過來！為即將退休勞工辦課程 可獲補助50萬元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

去年底《中高齡者及高齡者就業促進法》實施後，勞動部今（14）日表示，為營造即將退休勞工友善環境，鼓勵企業協助中高齡者做好退休生活規畫與調適，自今年起，企業只要為即將退休勞工辦理退休相關講座課程，每年每家企業最高可獲得50萬元補助。

勞動部勞動福祉退休司表示，這項補助是鼓勵企業為即將屆齡退休、或自願退休勞工辦理退休講座課程，包括健康保健、樂齡理財、退休生涯規畫及諮詢等課程。企業可於每年2月至7月提出補助申請，補助不限家數。

勞動部勞動福祉退休司官員表示，勞動部原本就有「推動工作與生活平衡補助計畫」，補助企業為員工開辦紓壓、友善家庭、員工關懷等課程；鼓勵企業為即將退休勞工辦理退休講座課程，則是新增補助項目，該項每家企業每年最高補助50萬元；至於企業申請「推動工作與生活平衡補助計畫」，最高每年每家是60萬元，合計企業一年最高補助110萬元。

官員表示，原先雖沒有「中高齡員工退休準備與調適協助措施」，但也有鼓勵雇主協助屆齡退休員工退休相關準備措施，但補助金額僅5萬元；而今補助金額提高至50萬元，預算也會另外匡列，不會排擠原本「推動工作與生活平衡補助計畫」之預算。

退休 勞動部

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