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台美貿易談判下一步 王美花：讓產業健康發展

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

關於台美貿易談判的問題，經濟部長王美花今（14）日表示，讓台美之間的產業可以更健康的發展，是很重要的下一步的起點，以及如何增加雙方的貿易，怎麼樣透過技術和合作，或者更多的貿易，台美雙方可以在拜登總統上台後，可以持續來溝通。

王美花指出，台美在相關交流過程中，坦白講，美豬、美牛議題，是多年來美方一直提到台灣沒辦法解決的問題，所以蔡總統才會宣示開放美豬進口，代表台灣是有解決問題，克服這樣的障礙。

王美花強調，台美之間本來就是長期交流，美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)也提到，台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲未展開，對他來說是時間不夠。

王美花表示，關於二方去營造談BTA這部分，其實是要有互信，且談BTA確實需要有很多的配套，還有很多的做法，其實不是一個簡單說，今天說要談明天就可以談成的問題。

至於針對萊特海澤（Robert Lighthizer）還提到的台美貿易逆差問題，王美花則表示，這個點要放在更大的國際局勢來看，特別是去年，在台美貿易部分，對台灣來說是順差，主要原因是台商回台投資，很多重要產品都直接從台灣製造出口，特別是敏感的產品，像是伺服器和電子產品，多直接在台灣製造賣到美國，但其實這是在美中貿易戰下，美國客戶需要尋找安全可靠的供應鏈而來的。

但，王美花也強調，這也凸顯了，若廠商要去分散製造基地，台灣是非常值得選擇的基地，這也是為什麼台美啟動「台美經濟繁榮夥伴對話」，讓雙方經濟戰略夥伴關係更緊密的原因。

王美花表示，台美之間的供應鏈如何可以更緊密合作，讓大家建立更好的信任關係，以及讓產業回到台灣投資，直接賣到美國，也是美國樂見的情形。

王美花

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