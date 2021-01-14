嘉義、屏東設科技園區 王美花：嘉義用水要克服

行政院長蘇貞昌近期與地方政府頻頻碰面，紛紛在屏東跟嘉義喊出要設科學園區。兩區土地、水、電如何盤點，經濟部長王美花今（14）日受訪表示，嘉義用水有豐水期跟枯水期，豐水期南潭、仁義潭、雲林跟台南調度沒問題；但若枯水期可能要去思考是否興建海淡廠，讓他可以比較穩定供水。

蘇貞昌去年12月到嘉義縣視察嘉義縣馬稠後產業園區時，宣布將在嘉義縣設置科學園區；10日到屏東視察高鐵特定區時也宣布要在屏東設科學園區。

對於經濟部是否已盤點好土地、水、電，王美花表示在土地方面，屏東科學園區將在高鐵特定區，嘉義科學園區則由嘉義縣政府盤點四塊土地，300公頃至600公頃，包括太保兩個、義竹一個、鹿草一個，均屬於台糖用地，經濟部將會配合副院長沈榮津協調。

而至於水方面，屏東有伏流水跟水利設施，估科學園區一天要1.7萬頓。

嘉義用水約一天增加1.5-2萬頓間，而用水有豐水期及枯水期，豐水期可由南潭、仁義潭、雲林跟台南調度；但枯水期則必須考量是否需要設置海淡廠才可以穩定供水。

至於用電部分，科學園區可能要設高壓變電站，設置跟拉線，台電就會配合來做相關設施，會再跟科技部做細部討論，要設科學園區相關水電都是同步要做盤點。