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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

嘉義、屏東將設置科學園區 經濟部盤點土地及水電

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

對於行政院重啟評估設置嘉義及屏東科學園區一事，經濟部王美花今（14）日表示，經濟部會積極來配合，目前初步盤點發現，嘉義因為需要應付枯水期，將思考要不要設置海淡廠的問題。

王美花指出，科學園區的設置，土地、水、電都必須要搭配。目前在土地部分，屏東已經非常明確，就是高鐵特定區，至於嘉義的話，目前嘉義縣政府則是盤點了四塊地方，包括：太保二個、義竹一個、鹿草一個，都是台糖的用地，每一塊都在300~600公頃。

在用水部分，嘉義用水分為豐水期和枯水期，有蘭潭和仁義潭二個水庫，也可以透過雲林來調度，但若要應付枯水期的話，則需要思考設置海淡廠。至於屏東的話，本就有伏流水，目前初估科學園區一天的用水約是1.7萬噸。

至於用電部分，王美花則是掛保證沒有問題，但她也表示，科學園區可能需要設高壓變電站，還有線要拉，這些台電都會配合，經濟部也會再跟科技部進行細部討論。

經濟部 王美花 台糖

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