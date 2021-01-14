永鑫能源市佔率突破8% 2023年目標IPO

根據經濟部能源局數據顯示，截至去年10月底，太陽光電裝置容量為5.21GW，距離2025年20GW的目標還有一段距離。2020年受到疫情影響，面臨台灣太陽能市場史上第一個衰退期，新增安裝量下滑，InfoLink預估單一年度裝置量為1.2GW，但國內太陽能系統廠永鑫能源突破困境，單年併網容量突破100MW，市佔率約8%，預估2023年進行IPO，進入資本市場。

永鑫能源去年9月時，獲得國際投資團隊貝萊德實物資產正式入股成為策略夥伴，創下台灣再生能源企業獲得外資鉅額股權投資首例。永鑫能源在艱辛的2020年完成許多指標性案場。包括高雄台船-全台年度最大單一屋頂型案場、雲林口湖-全台最大地層下陷區私人土地整合之地面型案場、高雄前峰子滯洪池水面型案場以及嘉義新塭滯洪池，多面向案場的發展除了能克服單一型別案場，易受法規調整而裹足不前的窘境，也能汲取不同類型案場的建置經驗，落實在往後各案場的運營。

其中，在2020年9月份完工併網的新塭滯洪池便是永鑫能源相當寶貴的經驗和里程碑，台灣地狹人稠、發展水面型光電、不需要與人爭地，且水面型光電能減少對水體環境的影響，提高發電效率並減少水分蒸發及水體優養化，儘管如此，因技術門檻較屋頂及地面型高，故較少業者投入此領域。

永鑫能源自2018年高雄永安滯洪池起，便屢次完成水面型案場的建置。2020年完工的新塭滯洪為當前全台最大水面型滯洪池案場，在開工前就面臨生態維護與產業發展的兩難議題，雖未處於國家重要濕地範圍內，卻有保育類小燕鷗棲息繁殖，以及高蹺鴴、東方環頸鴴及鳳頭潛鴨等多種水鳥，為維護珍貴物種，永鑫在開工前即請益鳥類生態專家並調整工程進度，並將施工噪音控制在100dB內，藉以減緩對鳥類繁殖育雛的影響。

展望未來，永鑫能源指出，在貝萊德實物資產成為永鑫能源的策略合作夥伴之後，對於公司「立足台灣，放眼國際」打造一個值得信賴的再生能源企業及朝向電業自由化的目標又更近了一步。未來永鑫能源將善用更豐足的資源，強化公司治理、為客戶創造價值、建立高效能團隊，目標在未來3至5年內在台完成1GW的太陽能電廠建置，同時加速我們往新的市場擴展之規劃。