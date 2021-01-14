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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

經部通過網家投資申請 建智慧型國際電商運籌園區

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所今（14）日通過網路家庭（8044）國際資訊一家企業根留台灣方案申請。目前「投資台灣三大方案」已吸引783家企業約1兆1,779億元投資，創造98,671個本國就業機會。其中根留企業則有98家投資約1,818億元，帶來1萬3,539個就業機會。後續尚有41家企業排隊待審。

經濟部指出，PChome Online網站創立於民國85年，並於2年後成立網路家庭國際資訊股份有限公司，歷經20多年發展，現已成為全台最大電子商務集團，跨足網購平台、電商交易市集、網路金融、智慧物流和跨境網路服務等多元領域。

PChome網路家庭始終致力提供全方位電商服務，推動「Everyday Reliable」的美好顧客體驗，積極打造One PChome 網路生態圈，不僅啟動超過1,200萬會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號即可登入旗下10個服務外，也成功地以P幣打造會員忠誠獎勵回饋、拓展虛實整合。

由於看好未來跨境電商發展商機，PChome網路家庭於桃園龜山區的郵政物流園區物流中心，打造全台NO.1智慧型國際電商運籌園區，以協助全台中小企業數位轉型和帶動台灣優質商品賣向海外，引領台灣邁向全球新商務時代。

跨境電商 網路家庭

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