就職兩周年 蘇貞昌細數七項堅持

蘇內閣就職滿兩周年，行政院長蘇貞昌今（14）日表示，當時行政團隊一度被嘲諷為「敗選者聯盟」，但蘇揆領導的行政團隊並未氣餒或憂讒畏譏，反而做出阻擋非洲豬瘟、推動同婚專法，以及推動防疫、紓困、振興措施共「七項堅持」，做出讓全世界稱讚的好成績。

行政院秘書長李孟諺轉述蘇揆於行政院會的說法指出，兩年前執政黨遇到選戰挫敗，當時行政團隊一度被嘲諷為「敗選者聯盟」，但行政團隊並没有氣餒、憂讒畏譏，團隊因努力合作、有所堅持、天佑台灣，兩年來帶領台灣人民面對多少困難、突破多少障礙，還讓台灣在國際上站穩腳步，做出讓全世界稱讚的好成績。

蘇揆特別感謝行政團隊的「七項堅持」，包括第一，阻擋非洲豬瘟時。行政院堅持百分之百檢查行李中的肉品。當時媒體還用頭版批評，造成機場排隊超過三十公尺以上，說他們豬腦袋，還說有旅客不想來台灣轉機了。

第二，推動同婚專法時。行政院也堅持以婚姻平權，採用「婚姻登記」，當時台灣很多地方都被掛了相關的布條，說支持同婚會絕子絕孫、支持同婚爸爸媽媽會消失的布條，行政團隊也堅持，得到各界的支持跟尊重。

第三，在全世界都還沒意識到新冠肺炎的時候，行政院率先決定對武漢包機每班班機都登機檢疫、入境發燒篩檢，還有當時也決定中小學停課，延緩開學兩個禮拜，禁止「兩岸直航航線」，以及「旅客來台轉機」，這些決定、決策在當時也都被許多人批評是大驚小怪，逢中國大陸必反，在世界上都還太平無事時，為何要犧牲經濟跟生活上的不便。

第四，行政院堅持用14天隔離檢疫來防疫，做好疫調來對抗疫情。當時行政團隊也不斷面臨許多普篩的要求，要求學習歐美全面性入境普篩的做法。最後證明用隔離14天是最有效，是最能夠防止漏洞的做法。

第五，行政院也禁止口罩出口，把工具機業者召集起來組成口罩國家隊，並且用實名制來分配口罩，避免囤積搶購的情形。當時許多人說口罩跟中國大陸買就好了，為何還要自設生產線。

第六，在全世界都用巨大規模舉債紓困的同時，台灣能夠兼顧財政負擔、財政紀律和社會需求，讓近百萬人免於失業、讓1,200萬人得到紓困、維護產業的生機，這也是非常不容易的成就。

第七，政府也堅持在疫情的期間，為了推動經濟的振興，堅持推動三倍券，讓民眾用1,000元來購買3,000元的三倍券，當時也不斷有各種反對的聲浪，主張台灣應和日本一樣，直接發現金就好，也一直批評說三倍券一定會失敗。

蘇揆說，每一個政策過程，要經過多少流程細節的設計、多少跨部會的溝通、多少公務員的付出，除來自各界的質疑，還有來自各界的挑戰，這樣內外艱難的兩年，行政團隊還能守住政府的財政紀律，為人民加薪、減税，增加各項福利。

蘇揆細數，今年不僅農民保險開辦、勞工基本工資連續五年調漲、長照的補助和育兒津貼都能夠持續增加、減少年輕人家庭負擔，明年中小學還能班班有冷氣，從校舍安全照顧到環境舒適。

蘇揆表示，今天在國際舞臺上，台灣得到這麼多的稱讚，都是有各部會首長合作無間，率領全民團结在一起，不畏艱難，解决問題，才讓台灣能夠在世界上脫穎而出。

蘇揆期勉行政團隊，繼續當一個護國的團隊，而不同的角度下，對於行政團隊有所鞭策的批評指教，也要時時刻刻做為反省施政的参考。蘇揆強調，做不好的事要趕快調整，對的事要扛住壓力，堅持挺住，繼續福國利民，讓台灣成為讓國民驕傲，感受到光榮的一個國家。