民營火箭發射卡關逾一年 我國仍無合法發射場地

科技部宣示推動太空但缺火箭，下周將發射兩顆人造衛星，仍仰賴美國火箭升空。前年底我國始有民間公司擬發射火箭，因發射場地地目不符、當地居民反彈等因素，卡關至今。有關我國何時能用自己的火箭發射衛星，科技部長吳政忠昨天受訪時沒承諾時程，只說要讓發射場地合法化「花的時間比較久」。

我國首間民間火箭公司晉陞原定前年底在台東南田部落發射火箭，因使用原住民部落農地，遭台東縣政府以地目不符開罰。為替太空團隊開拓發射場，科技部去年中規畫屏東旭海一塊地做為發射場地，不過去年10月正式公告「科技部短期科研探空火箭發射場域作業指引」時，又不見合法用地列在該指引中。

媒體詢問火箭發射卡關一年多的原因，吳政忠表示，讓發射場地合法化「花的時間比較久」。科技部前次長謝達斌卸任前受訪表示，火箭發射形式多，比如先用飛機載到高空再發射，或用車輛拖行一段距離再發射，難定義「發射場地」的範圍，規畫用地過程複雜。除了科研火箭發射指引，科技部現已著手規畫更高層級的「太空發展法」，將在該法案規畫用地規則。

我國關注此議題的立委伍麗華辦公室表示，科技部原本規畫的屏東旭海用地緊鄰排灣族部落，該地還沒歸類，不確定是農地或工地，處於模糊地帶。他們建議，國內應新增一種地目載明「可從事太空活動」，由科技部積極與內政部地政司溝通，讓屏東旭海用地合法化。

除了地目不明，伍麗華辦公室也說，時隔多月，科技部雖與居民達成協議，未來要發射火箭都要先經居民同意。不過科技部尚未替旭海用地規畫環評、水土保持評估，當地部落居民難安心。