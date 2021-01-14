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楊伯耕 任經部加工處長

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
工業局副局長楊伯耕將接任加工處長。工業局／提供
工業局副局長楊伯耕將接任加工處長。工業局／提供

經濟部昨（13）日宣布，加工出口區管理處長黃文谷將於1月16日屆齡退休，由經濟部工業局副局長楊伯耕升任；工業局副局長職缺由工業局主任秘書陳佩利升任。

經濟部表示，楊伯耕是政大地政研究所碩士，從工業局基層承辦人做起，在第一線的歷練豐富。他長期在工業局工業區組、永續發展組等單位服務，也曾任加工出口區管理處主任秘書、副處長共八年多，對於加工出口區業務相當熟練，包括園區開發管理、廠商輔導、勞資爭議及環保議題等業務。

陳佩利長期在工業局服務，台灣大學政治研究所碩士，從工業局基層做起，曾參與我國加入WTO入會及FTA談判，具備參與國際事務的經驗。她曾任投資處副處長，負責招商業務，以及在科技部前瞻及應用科技司參與科技政策的研擬。

工業局 經濟部 研究所

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經部工業局副局長楊伯耕 接任加工處處長

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