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四年40億 我將衝刺低軌衛星產業

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

科技部長吳政忠昨（13）日表示，為開拓我國產業新藍海，我國將投入B5G（Beyond 5G）低軌通訊衛星產業，政府2021至2024年投入40億元，開發國內第一顆實驗型低軌衛星通訊技術開發與系統建置。

科技部表示，面對物聯網應用與5G時代網路傳輸需求量的增加，B5G低軌通訊衛星可覆蓋整個地球，讓通訊無死角，與5G成為互補關係，已成為世界發展趨勢。

吳政忠說，台灣過去多是做遙測衛星與氣象衛星，今年將正式啟動低軌通訊衛星計畫，預計2021到2024年經費投入總額為40億元，首年科技部跟經濟部經費預計投入新台幣7億元，目標2025年可以發射台灣首顆低軌通訊衛星，我國負責衛星本體及酬載之製造。

吳政忠表示，台灣半導體及資通訊產業在國際上有堅實競爭力，具有成為世界低軌道通訊衛星及地面設備零組件、模組、元件、次系統、系統之重要供應鏈之優勢。

他表示，各國都在競爭5G、Beyond 5G，國際許多大廠會跟台灣廠商購買太空產業所需零組件，科技部希望藉此機會創造產業新藍海，目前已成立產業聯盟，而且不是只有打到天空的衛星，地面上需要大量設置陣列接收器，台灣廠商最厲害就是縮小化本領，因此盼透過低軌衛星通訊計畫，台廠未來不僅有機會跟國外廠商集結成軍，進而帶動電子通訊、機密機械、衛星整測等產業鏈。

吳政忠表示，我國未來發展太空產業，除了行政院已經核定第三期太空計畫外，科技部研擬的《太空發展法草案》，作為國家太空中長期發展政策的法源依據，草案已在2020年12月函請行政院審議，爭取下會期列優先立法法案。

此外，科技部啟動立方衛星研製。吳政忠表示，立方衛星體積相對輕巧，目的是希望讓大學教授、學生一起參與，布局衛星人才培育，鼓勵學研界勇敢嘗試。其中，中央大學團隊製作的飛鼠衛星以及騰暉等公司製作的玉山衛星，預計在美東時間1月21日，由SpaceX Falcon-9獵鷹九號火箭發射，這是台灣首次大規模立方衛星發射活動。

5G 科技部 太空

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