吳政忠：科學園區轉向小而美

科技部長吳政忠昨（13）日表示，我國三大科學園區去（2020）年營業額達2.9兆元，續創新高，年增12%。他並表示，未來科學園區轉型將朝小而美、規模在百公頃左右，產業多元、並與在地產業聯結方向發展。

行政院長蘇貞昌日前已分別宣布將啟動屏東、嘉義科學園區之規劃評估。吳政忠昨日表示，屏東和嘉義科學園區之規劃，將符合小而美、規模在百公頃以下，產業多元、與在地聯結、並結合高鐵便捷交通等原則，現已交由南部科學園區管理局進行專業且嚴謹評估。

科技部昨日舉行歲末年終記者會。吳政忠透露，去年新冠肺炎疫情重創全球經濟，但我三大科學園區營業額仍持續成長，2019年營收為2.6兆元、2020年提升至2.9兆元，成長12%，其中，半導體及電腦周邊產業成長率表現非常亮眼，主要就是遠距工作帶動設備需求。

吳政忠表示，疫情之後，將加速數位轉型，這對台灣有好處，包括我半導體及電腦周邊產業訂單滿載，預期今年情況也會持續。

對於科學園區轉型，吳政忠說，台灣不能只有台積電這座護國神山，也不能只有資通訊產業；當然這座護國神山是必要的，在未來萬物聯網時代，未來數位轉型發展，需要晶片，半導體仍具備關鍵角色；此外，台灣還要發展價值更高的數位應用，包括應用在醫療、交通等日常生活，所以未來科學園區發展要更加強軟硬整合，提升價值，除了硬體量產外，也要著重軟體產業。

吳政忠指出，科學園區轉型將朝小而美，園區不要太大，約在百公頃左右，產業要多元，不要只有單項、大規模產業，園區要有數位、軟體等新科技；其次是，科學園區不是只在園區中製造、把產品送到國外而已，未來也要跟當地城鎮、產業、生活圈有所連結，並且是綠色節能。