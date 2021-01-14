光電標租全流標／廠商：附帶條件太苛刻

經濟日報 / 記者陳昱翔翁至威／台北報導

財政部國產署去年12月推出六宗光電標租舊案，合計面積近4公頃，不過近期開標結果卻是全數流標，引起關注，國內頗具規模的太陽能廠昨（13）日透露，主要是相關附帶條件太苛刻，因此沒人想冒風險去標。

太陽能業者表示，對產業界而言，當然很歡迎政府釋出標案，協助太陽能發展，但是也希望相關承辦人不要「東抄西抄」，把附帶條件弄得如此高又複雜，這樣只會浪費彼此的時間。

尤其附帶條件中，最關鍵的部分就是保證金，以上述六宗光電標租舊案來說，保證金都過高，因此才沒有一家太陽能廠接受，也希望政府能正視這個問題。

至於標案保證金究竟多高，國內業者則不願多談。對此，國產署官員表示，對於流標結果感到意外，分析最主要的原因，可能仍是因為業者擔憂這六宗土地會受到農委會去年7月新規影響，而導致市場反應冷淡。

由於產、官兩界看法截然不同，因此未來雙方很可能需要進一步溝通，官員表示之後會再檢討，再適時推出，也會加強跟業界溝通。

事實上，在提供地面型太陽光電土地方面，目前國產署有四種管道釋地，除了光電標租，還有共同改良利用、委託經營、業者申請開發等三種方式。

官員表示，國產署透過多元管道提供土地，助攻太陽光電，例如民眾若看中特定國有非公用土地，可主動向國產署申請核發開發同意書，是目前最大宗的管道。

國產署 太陽能 太陽光電

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