天力風電領先全球 寫兩個第一

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

天力離岸風電2009年設立，2018年以「鮭魚返鄉」方式回流台灣，落腳台中港設立風力發電機葉片廠。而天力同時創造兩項世界第一，分別為全球已量產最大MW（百萬瓦）級和最長的碳纖維葉片大批量生產的葉片製造商，更是台灣菱重維特斯（MVOW）在歐洲以外第一座葉片廠。

天力為中國大陸風電大廠、100%為台資背景的紅葉風電控股集團在台灣設立的子公司；天力看準台灣2025「非核家園」政策目標，2018年擲下30億元在台中港設廠，建立除中國大陸以外，亞太地區唯一的葉片廠，專責於風電葉片及模具研發與生產及葉片效能改善、葉片維護等。

值得一提的是，天力回台設廠時，由雲豹能源的負責人、前民進黨新潮流大老賴勁麟擔任天力副董事長，直到後來女兒賴品妤參選立委時才辭去職位。

天力離岸風電董事長吳坤達昨（13）日指出，天力在兩項方面領先全球，分別為量產最大MW級以及最長的碳纖維葉片，可達9.5MW和85公尺。

另外，天力風機葉片工廠也是MVOW在歐洲以外第一座葉片廠，擁有全世界唯二V174機組葉片模具。天力去年於國產化成果記者會上表示，2020到2024年，光葉片生產就將提供2,070個工作機會，產值上看30億元。預計今年6月中旬開始生產，第3季完成第一個葉片成品，並在2022年達到最高產能，預計是每周四支葉片。

離岸風電

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