天力攻風電 組技術兵團

台灣離岸風電如火如荼展開，風機國產化也帶動國內廠商增進技術。台灣葉片製造商天力離岸風電昨（13）日舉辦誓師大會，預計派遣約50位技術員至丹麥接受為期三個月的離岸風機葉片製造技術培訓，歸國後將是台灣首批具有離岸風機葉片製造能力的技術人才。

天力離岸風電預計派遣50位技術人才至丹麥接受為期三個月的離岸風力發電機葉片製造技術培訓，首批11位技術人員已於1月8日出發至丹麥。

然而，國際新冠肺炎疫情未解，尤其歐洲許多國家去年底因耶誕節假期造成感染高峰。當被問到此時派遣技術人才到丹麥是否存在風險，天力回覆，同仁出國在搭機及住宿都有做足保護措施，出發前也逐一說明風險，皆有徵詢員工的同意才派遣。

天力離岸風電董事長吳坤達表示，此批技術人才主要學習葉片生產技術，因為技術和人才是企業發展的命脈，而風機葉片是離岸風機最具價值的關鍵零組件，占整體風機價值達30%，不僅是台灣離岸風電國產化重要指標，更是台灣未來進軍亞太，乃至全球離岸風電市場的戰略性部署。

吳坤達指出，丹麥培訓之旅將由總經理蕭維成親自領軍，帶領53位來自不同專業背景所組成的技術人才，至丹麥進行為期三個月的風機葉片製造培訓，並針對風機葉片的不同部分，學習因應的專業技術，受訓團隊也將是台灣首批具有離岸風機葉片製造能力的技術人才。

天力是丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）的風機葉片供應商，昨天一同出席誓師大會的CIP台灣區董事總經理許乃文指出，CIP投下300支葉片的超額本土葉片訂單，提供了天力足夠的經濟規模，真正落實技術人才本土化。